Door Banksy gefinancierd reddingsschip lanceert noodoproep, Italiaanse kustwacht reageert AW

29 augustus 2020

10u52

Bron: The Guardian 30 Amper twee dagen nadat de Britse kunstenaar Banksy bekendmaakte dat hij de Louise Michel, een reddingsboot voor vluchtelingen, zou financieren, heeft die boot een noodoproep gelanceerd. Het schip heeft meer dan 200 schipbreukelingen -waaronder vluchtelingen met zware brandwonden en een overleden persoon - aan boord terwijl het amper tien bemanningsleden telt. De Italiaanse kustwacht heeft inmiddels 49 migranten van de Louise Michel gehaald

Volgens de Italiaanse kustwacht bevindt de Louise Michel zich in Maltese wateren, maar heeft ze een delegatie gestuurd op vraag van de autoriteiten in Malta. Het schip, genaamd Louise Michel, vertrok op 18 augustus in het geheim vanuit de Spaanse zeehaven Burriana en redde donderdag 89 mensen in nood in de centrale Middellandse Zee. Vervolgens haalde het schip nog eens 130 vluchtelingen aan boord waardoor het maar liefst 219 schipbreukelingen telde.



“We hebben onmiddellijke hulp nodig”, luidde het in een Twitterbericht. “Er is al een persoon overleden op de boot. De anderen vertonen brandwonden.” Bovendien heeft het schip maar ruimte om 120 mensen op te vangen, terwijl er zich in werkelijkheid wel 100 vluchtelingen (en bemanningsleden) meer aan boord bevonden.

Onbestuurbaar

In een later bericht benadrukte de bemanning dat het schip niet meer kon varen. “Het schip is niet langer onder controle door het overvolle dek en de reddingsboot die aan de zijkant is ingezet”, klinkt het. “De verantwoordelijke autoriteiten reageren niet.” Het schip dat onder Duitse vlag vaart, verstuurde zijn eerste noodoproep naar eigen zeggen vrijdag om 19.40 uur en probeerde sindsdien tevergeefs contact op te nemen met de Italiaanse, Maltese en Duitse autoriteiten.

We repeat, #LouiseMichel is unable to safely move and nobody is coming to our aid. The people rescued have experienced extreme trauma, it's time for them to be brought to a #PlaceOfSafety. We need immediate assistance. LouiseMichel(@ MVLouiseMichel) link