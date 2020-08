Door Banksy gefinancierd reddingsschip lanceert noodoproep: “Er is al een persoon overleden op de boot” AW

29 augustus 2020

10u52

Bron: The Guardian 0 Amper twee dagen nadat de Britse kunstenaar Banksy bekendmaakte dat hij de Louise Michel, een reddingsboot voor vluchtelingen, zou financieren, heeft die boot een noodoproep gelanceerd. Het schip heeft meer dan 200 schipbreukelingen -waaronder vluchtelingen met zware brandwonden en een overleden persoon - aan boord terwijl het amper tien bemanningsleden telt.

Het schip, genaamd Louise Michel, vertrok op 18 augustus in het geheim vanuit de Spaanse zeehaven Burriana en bevindt zich nu in de centrale Middellandse Zee waar het donderdag nog eens 89 mensen in nood redde. Daardoor heeft het nu 213 schipbreukelingen aan boord.



“We hebben onmiddellijke hulp nodig”, luidt het nu in een Twitterbericht. “Er is al een persoon overleden op de boot. De anderen vertonen brandwonden.” Bovendien heeft het schip maar ruimte om 120 mensen op te vangen, terwijl er zich in werkelijkheid bijna 100 vluchtelingen meer aan boord bevinden.

