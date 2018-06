Doopceremonie aan oever van meer draait uit op tragedie: krokodil springt uit water en doodt priester Karen Van Eyken

07 juni 2018

12u42

Bron: The Independent, BBC 0 Een massadoop aan de oever van het Abaya meer in Ethiopië is faliekant afgelopen. Pastoor Docho Eshete werd gegrepen door een krokodil toen hij net de eerste persoon had gedoopt.

Tachtig mensen namen aan de doopceremonie deel. "Hij was net gestart met dopen toen de krokodil plots uit het water sprong en de priester vastgreep", vertelde Ketema Kairo, een lokale bewoner aan BBC.

Terwijl heel de congregatie geschokt toekeek, probeerden vissers om de man te redden. Met behulp van hun netten konden ze voorkomen dat de krokodil met het lichaam van de pastoor aan de haal ging.

Maar voor de 45-jarige Docho Eshete kon geen hulp meer baten. De onfortuinlijke man had over zijn hele lichaam diepe bijtwonden. Het roofdier wist op zijn beurt te ontsnappen. Wellicht ging het om een Nijlkrokodil.

Sommige exemplaren worden tot zes meter lang en kunnen tot 1.000 kg wegen. Bovendien krioelt het ervan in het prachtige Abaya meer. De soort is elk jaar verantwoordelijk voor zo'n 300 aanvallen op mensen in Afrika.