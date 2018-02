Doodzieke patiënte bedankt artsen op speciale manier voor nieuwe lever Kees Graafland

05 februari 2018

23u37

Bron: kv 1 De Britse leverpatiënte Ellie Lacey heeft wel een heel speciale manier gevonden om de gezondheidszorg in haar land te bedanken voor haar nieuwe lever. Een jaar na de transplantatie rende ze ruim 14 kilometer over een strand van Wales om daar via de loopapp Strava een welgemeende boodschap achter te laten.

"Thank you NHS," jogde de 31-jarige vrouw uit Cardiff afgelopen zondag bij elkaar, daarbij refererend aan de Britse gezondheidsdienst National Health Service. Het door haar gelopen parcours registreerde ze via Strava.

Haar leverfalen kwam in de herfst van 2016 aan het licht. De vrouw die zes à zeven keer per week hard liep voelde zich moe, maar die diagnose werd door artsen al snel bijgesteld tot "doodziek". Alleen een transplantatie kon haar in leven houden en die moest dan binnen enkele weken plaatsvinden. Een wereldwijde zoektocht naar een geschikt orgaan begon.

"Eén groot avontuur"

Gelukkig voor Lacey werd een lever gevonden en slaagde de transplantatie in januari 2017. Ze had toen nog maar uren te leven, zei ze zelf in Britse media. "Sindsdien voel ik een sterke verantwoordelijkheid om mijn leven ten volle te leven, om er één groot avontuur van te maken en anderen te helpen waar ik kan."

Zes maanden later deed de vrouw uit Wales alweer mee aan de Britse 'Transplant Games'. Ze won er goud bij een hardlooponderdeel en hoopt in 2019 mee te doen aan de 'World Transplant Games', om ook zo aandacht te vragen voor patiënten die afhankelijk zijn van donoren.

Dat deed ze drie weken geleden ook toen zij de regeringen van Engeland en Schotland verzocht het progressievere donorbeleid van Wales te volgen. Daar is men donor tenzij men aangeeft dat niet te willen. In Engeland en Schotland is men geen donor totdat men aangeeft dat wel te willen zijn.

Derde keer

Samen me echtgenoot Paul zocht Lacey naar een speciale manier om de NHS te danken voor het redden van haar leven. "Zonder die mensen zou ik hier niet meer zijn," zegt ze tegen de BBC.



Zondag had ze een uur en 23 minuten nodig voor het 'schrijven' van haar boodschap. Twee keer eerder had het stel al geprobeerd het bedankje te realiseren, maar regen en vloed gooiden toen roet in het eten. "Het was echt: driemaal is scheepsrecht," zegt de 31-jarige vrouw dit keer. "Het was erg koud op het strand, maar net toen we begonnen brak de zon door. Alsof het zo moest zijn," iets meer dan een jaar na de succesvolle operatie.

