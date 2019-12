Doodzieke Nederlandse veteraan vraagt minister om hulp Raymond Boere

24 december 2019

16u35

Een doodzieke veteraan die door een hersentumor naar verwachting nog maar enkele maanden te leven heeft, heeft de Nederlandse minister van Defensie om financiële hulp gevraagd. De militair heeft een vrouw en een zoontje van twee jaar die in geldnood dreigen te raken als hij komt te overlijden. Zijn verhaal kreeg inmiddels duizenden steunbetuigingen op sociale media.

De oud-sergeant, die anoniem wil blijven, diende in Afghanistan en liep daar traumatische klachten op nadat hij met zijn eenheid in 2010 getroffen werd door een bermbom. Mede om die reden is hij sinds vorig jaar februari niet meer in staat om te werken.

Daarbij speelt ook mee dat er in zijn hersenstam een zeldzame tumor gevonden is. De veteraan is hiervoor in 2017 behandeld, maar onlangs stelden artsen na een scan van de hersenen, dat deze tumor zich ernstig aan het verspreiden is. Hierdoor heeft de veteraan vermoedelijk nog maar enkele maanden te leven.

Financiële nood

De plotseling ernstig verkorte levensverwachting van de militair dreigt zijn gezin in grote financiële nood te brengen. Er lopen bij zijn werkgever nog meerdere procedures om hem schadeloos te stellen voor het trauma dat hij opliep in Afghanistan. Maar die procedures duren doorgaans zo lang dat ze mogelijk niet afgerond raken voordat hij komt te overlijden. Zijn naasten zouden dan met lege handen achterblijven. “Dat zou betekenen dat ik vrij snel financiële problemen ga krijgen en moeite zal hebben om mijn zoontje een goede toekomst te geven’’, schrijft de partner van de militair in een brief.



Defensie heeft aangegeven de zaak met spoed te behandelen, maar de partner van de sergeant vreest dat het toch niet snel genoeg gaat en doet nu met haar zieke echtgenoot een dringend beroep op minister Ank Bijleveld van Defensie om in actie te komen.



Michael Ruperti, de advocaat van de militair, deelde het verhaal op sociale media waar het inmiddels zo’n 20.000 steunbetuigingen heeft gekregen. Bijna duizend mensen lieten een reactie achter.



Volgens Ruperti is er een snelle mogelijkheid om het gezin te kunnen helpen. Het militair invaliditeitspensioen dat de veteraan nu krijgt, stopt normaliter als hij komt te overlijden, maar het is bij hoge uitzondering wel mogelijk om het over te dragen op nabestaanden. “Dit is zo’n bijzondere aandoening buiten zijn schuld om en dit pakt zo naar uit voor dit gezin, dat de minister de bevoegdheid heeft om een uitzondering te maken. De wet biedt hiertoe mogelijkheden.’’



Minister Bijleveld laat via een woordvoerder weten dat ze de noodkreet heeft ontvangen. De minister is doordrongen van het belang van een snelle beoordeling van deze situatie en het heeft ook de hoogste prioriteit. Wanneer er uitsluitsel komt, kan de minister nog niet zeggen.