Doodzieke Jayden (10) krijgt sprookjeshuwelijk met zijn oppas Rens van Ginneken

27 augustus 2018

12u47 2 De ernstig zieke Jayden (10) ziet zijn droomwens uitkomen. In een kerkje in het Nederlandse dorp Middelbeers 'trouwt' hij met zijn beste vriendin en oppas Jelske: met alle toeters en bellen.

Stralend stapt Jayden Luckers uit de witte limousine. Als een echte gentleman helpt de Nederlandse tiener zijn bruid en oppas Jelske uit de auto. Om privacyredenen wil zij niet herkenbaar, of met haar echte naam in de krant. Er lijkt geen moeite teveel om de ernstig zieke Jayden de dag van zijn leven te geven.

Els Koebrugge van Stichting Kanjer Wens heeft behalve de limo ook nog prachtige trouwkostuums, een trouwambtenaar, het kerkje, livemuziek, een flinke bruidstaart én een uitje naar De Efteling geregeld. Als extraatje zijn daar nog vijftien amateurtoneelspelers : als clowns, lakeien, politieagenten en sprookjesfiguren zorgen zij dat de hele ceremonie in goede banen wordt geleid en het geheel een sprookjesachtig cachet krijgt.

Armbandjes

Trouwambtenaar Monique wijst het koppel op de belangrijkste verplichting: "Dat jullie elkaar altijd lief en aardig zullen vinden." Op de vraag wat Jaydens grote wens al een tijdje was, klinkt het zachtjes: "Trouwen...". Er wordt gedanst en de bruidstaart wordt aangesneden, Jayden en Jelske doen elkaar na het jawoord een mooi armbandje om als teken van hun verbondenheid.

"Jayden is nu schoon", vertelt moeder Inge Louwerier aan onze collega's van het Eindhovens Dagblad. "Maar hij had een zogenaamd neuroblastoom, wat vier jaar geleden ontdekt werd. Deze vorm van kanker is erg agressief. Van de veertien kinderen die destijds tegelijk met Jayden behandeld werden, leven er nu nog maar twee. Er is ook altijd het risico dat het terugkomt.

Eigenlijk was Jayden uitbehandeld in Nederland. We zijn acht maanden met hem in het kinderziekenhuis in de Amerikaanse stad Philadelphia geweest. Dat was zijn redding, anders was hij er nu al niet meer geweest. Jayden wilde zelf trouwen met Jelske, die hij vijf keer per week ziet. Nu kan het nog, zei hij: straks ben ik er misschien niet meer. Die twee hebben zo'n bijzondere vriendschap. We weten nu dat de wereld heel hard kan zijn, maar dat er gelukkig ook heel warme mensen zijn."

Stralend

Bruid Jelske straalt inmiddels net zo hard als Jayden."Ik ben blij dat ik Jayden twee jaar geleden heb leren kennen. Hij is zo lief. Hij zegt ook, ik heb liever dat er iets met mij gebeurt dan met jou. Iedereen gunt hem dit. Mijn vriend wilde me graag een dag 'uitlenen'. Hij moest huilen toen hij ons als bruidspaar zag..."

Jayden: "Het was zo leuk, vooral omdat ik het niet verwachtte. Stond daar ineens die limo voor onze deur! Het leukste vond ik die gekke clowns. En dat we elkaar de armbandjes aandeden...", zo verklaart hij met een liefdevolle blik naar Jelske.