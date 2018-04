Doodzieke Britse peuter Alfie overleden Redactie

28 april 2018

08u52

Bron: AD.nl 662 Het 23 maanden oude jongetje Alfie Evans is vanochtend vroeg overleden. De peuter leed aan een zeldzame degeneratieve hersenaandoening en werd sinds december 2016 verpleegd in het ziekenhuis in Liverpool. Tegen de zin in van zijn ouders werd maandag de apparatuur die het kindje in leven hield uitgezet.

Zijn ouders, Tom en Kate James, maakten het overlijden van hun kindje wereldkundig via Facebook. "Onze zoontje heeft om 2:30 uur vleugels gekregen. We zijn er kapot van en danken iedereen voor jullie steun."

Het kereltje verkeerde in semi-vegetatieve staat nadat hij vorige week van de beademing werd gehaald. De ouders probeerden dit te voorkomen, maar Britse rechters oordeelden dat het Alder Hey Children's Hospital de stap toch mocht zetten. Verdere behandelingen zouden, aldus justitie, volstrekt zinloos zijn omdat er geen enkele hoop op herstel is. "Maar we houden als christenen altijd hoop", hield vader Tom vol.

Lot

Het lot van het op 9 mei 2016 geboren jongetje hield de gemoederen al langere tijd bezig. Internationale media volgden de ontwikkelingen rond Alfie op de voet, mede dankzij de openhartige opstelling van de ouders.

De Italiaanse regering bood Alfie onlangs de Italiaanse nationaliteit aan. Zelfs paus Franciscus bemoeide zich ermee: er werd een militaire luchtambulance klaargezet om het ventje te vervoeren naar het door het Vaticaan financieel gesteunde Bambino Gesù ziekenhuis in Rome.

Tom Evans en Kate James wilden graag op dat aanbod ingaan, maar het Londense hooggerechtshof achtte Alfie te kwetsbaar om vervoerd te worden.