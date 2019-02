Doodziek meisje (6) maakt grootste droom waar: politieagente worden LH

08 februari 2019

17u53

Bron: CNN 0 Abigail Arias, een 6-jarig meisje met nierkanker, had van kleins af één grote droom: politieagente worden. Gisteren werd die droom werkelijkheid toen ze officieel werd beëdigd als “politieagent voor het leven” in de Texaanse stad Freeport.

Abigail heeft een Wilms-tumor, een zeldzame vorm van nierkanker die voorkomt bij vooral kleinere kinderen. “De chemo en bestraling hebben niet gewerkt. Ze is nu in Gods handen, haar familie bidt voor een mirakel”, vertelde politiechef Raymond Garivey Jr. aan nieuwszender CNN.

“De dokters hebben gezegd dat het tijd is om nog te genieten van het leven”, vertelde haar moeder, Ilene Arias, aan de lokale tv-zender KTRK. “Extreem zwaar, we hebben wekenlang gehuild.”

Slechteriken in lichaam

Garivey ontmoette Abigail in december op het evenement ‘Pancakes with Santa’ van de politie. Toen drukte het meisje haar grootste wens uit: later agent worden. “Haar geweldige glimlach en wil om ‘de slechteriken’ in haar lichaam te blijven bestrijden, zetten mij aan om haar droom te laten uitkomen”, zei Garivey nog. “Ze is een geweldig inspirerend meisje.”

De politiechef contacteerde een bedrijf, dat zorgde voor een aangepast Freeport-uniform, speciaal ontworpen voor Abigail. Abigail kreeg er ook een echte politieriem bij. Tijdens haar eedaflegging werd ze omringd door haar familie en politieagenten uit de hele staat. “Een magisch moment”, aldus de politiechef.