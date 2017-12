Doodvonnis tegen VUB-prof Ahmadreza Djalali in Iran bevestigd SI

15u23

Bron: Belga 501 BELGA Het hoogste gerechtshof in Iran heeft het omstreden doodvonnis tegen de internationaal gerenommeerde wetenschapper Ahmad-Reza Djalali bevestigd. De Iraans-Zweedse medicus zou hebben bekend dat hij ultrageheime documenten over het Iraanse nucleaire en defensieprogramma én info over Iraanse atoomwetenschappers aan buitenlandse geheime diensten zou hebben doorgespeeld, in ruil voor geld en een Zweeds paspoort. Wanneer het vonnis wordt uitgevoerd, is niet bekend.

Djalali woonde in Zweden en heeft ook gewerkt in Italië en België. Hij was gastdocent aan de VUB. In april 2016 werd hij bij een bezoek aan zijn vaderland gearresteerd.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International is de man na een uiterst oneerlijk proces schuldig bevonden. De schuldbekentenissen zouden onder bedreigingen en door folteringen zijn verkregen.

Vorige week bekende Djalali op de staatstelevisie dat hij gevoelige info heeft doorgespeeld aan Israël. Hij zou samengewerkt hebben met de Israëlische buitenlandse geheime dienst Mossad om twee Iraanse kerngeleerden te vermoorden.

Meer over politiek