Doodverklaarde Syriëstrijder die dreigde met aanslagen in België, geeft interview vanuit gevangenis: “Ik was gebrainwasht, ik heb mijn lesje geleerd” KVE

27 november 2019

22u29

Bron: EenVandaag 72 In een gevangenis in de Noord-Syrische plaats Hasaka zitten 5.000 IS-strijders op elkaar gepakt. Eén van hen is de Antwerpenaar Abdellah Nouamane (23) die eerder door de terreurorganisatie was doodverklaard, maar springlevend blijkt te zijn en door de Koerden werd gevangengenomen. Een Nederlandse reporter kon met hem spreken.

Onder begeleiding van gemaskerde bewakers mocht verslaggever Hans Jaap Melissen voor een reportage voor EenVandaag de gevangenis bezoeken. “Ze zitten met 90 man in een cel waar 20 mensen in passen. Als ze platliggen dan liggen ze allemaal tegen elkaar aan,” aldus Melissen. Volgens de journalist krijgen ze alleen te eten, verder doen ze heel weinig en weten ze amper wat er in de buitenwereld gebeurt.

In de ziekenboeg sprak de journalist met Abdellah Nouamane, een Antwerpse Syriëstrijder die in de zomer van 2018 door IS dood was verklaard. In maart van dit jaar bleek echter dat de veiligheidsdiensten hadden kunnen achterhalen dat Nouamane nog altijd in leven was en dat hij zou zijn opgepakt door de Koerden. En dat blijkt nu te kloppen.

De Syriëstrijder zit al negen maanden in de gevangenis van Hasaka. Hij is gewond maar krijgt weinig verzorging. “Mijn darmen zijn uit mijn buik en ik heb ook nog andere verwondingen”, legt hij uit. “Ik ben heel jong naar hier gekomen. Ik was 17 à 18 jaar.”

“Gebrainwasht”

En hij vervolgt: “Ik geef toe dat ik bij IS was, ik was gebrainwasht. Maar ik ben met goede intenties naar hier gekomen. Als ik moet gestraft worden, dan moet het. Maar ik heb geen bloed aan mijn handen, bijvoorbeeld. Ik heb niet iemand onthoofd of gedood.”

Heeft hij spijt? “Ik ben moe. Ik heb er genoeg van. Ik heb mijn lesje geleerd. Ik hoop gewoon dat ik mijn vrouw en kinderen ooit kan zien. Niemand wil hier blijven.”

De tijd zal uitwijzen wat er met hem gaat gebeuren en hoe gevaarlijk hij nog is. Enkele jaren geleden stuurde Nouamane immers huiveringwekkende dreigementen uit aan het adres van ons land, zo berichtte onze krant eerder. “Alles gaat in de lucht in België”, klonk het toen. “Ik zou zeggen van bibliotheken tot scholen, tot ziekenhuizen, tot winkelstraten, tot discotheken. Overal waar een ongeloof heerst.”

Ondertussen is hij ook één van de weinige Belgische Syriëstrijders die uitdrukkelijk veroordeeld zijn voor het plannen van een aanslag op Belgische bodem.

Bekijk ook: Doodverklaarde Antwerpse Syriëstrijder blijkt springlevend