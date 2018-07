Doodstraffen na hekserijmoorden in Papoea-Nieuw-Guinea: kinderen afgemaakt met bijlen en kapmessen AV

25 juli 2018

14u16

Bron: DPA, The National 1 Acht dorpsbewoners zijn in Papoea-Nieuw-Guinea ter dood veroordeeld en 88 anderen hebben levenslang gekregen voor moorden die ze in april 2014 pleegden. Die moorden waren gerelateerd aan bijgeloof, melden lokale media.

In april 2014 werden zeven mensen, onder wie twee jongens van 3 en 5 jaar oud, drie oude mannen en twee jongemannen, in Madang, in het noordoosten van het land, met pijl en boog, kapmessen en bijlen afgemaakt. De moordernaars maakten deel uit van een groep van 189 mannen, onder wie 69 jongeren, die tribaal geschilderd naar het dorp Sakiko trokken met de bedoeling "tovenaars" op te sporen en te vermoorden.

De acht terdoodveroordeelden waren volgens het gerecht rechtstreeks betrokken bij de moorden, meldde de lokale krant The National. Rechter David Cannings van de nationale rechtbank in Madang veroordeelde ook 88 mensen tot levenslange opsluiting, schreef The National. Ze werden allemaal schuldig bevonden aan moord.

Cannings zei dat de dorpsbewoners bezorgd waren over het aantal sterfgevallen in de streek die aan "tovenarij" werden toegeschreven. Maar volgens de rechter werd geen verband aangetoond tussen het geloof in tovenarij en wat werkelijk gebeurde. "Dus is echt geloof in tovenarij geen verzachtende omstandigheid", zei hij. Echter, sinds 1954 is de doodstraf nooit meer uitgevoerd in Papoea-Nieuw-Guinea.