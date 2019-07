Doodstraf weer geactiveerd in Amerika: deze vijf kindermoordenaars worden als eersten geëxecuteerd Redactie

27 juli 2019

20u08

Bron: de Volkskrant, AD 25

Voor het eerst in zestien jaar wordt de doodstraf weer uitgevoerd door de federale overheid van de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, heeft opdracht gegeven vijf terdoodveroordeelden nog eind dit jaar te executeren.

De vijf mannen zijn zo’n twintig jaar geleden ter dood veroordeeld voor gruwelijke moorden waarbij ook kinderen betrokken waren. President Trump heeft er vanaf zijn aantreden op aangedrongen dat de doodstraf weer vaker wordt opgelegd, vooral bij massamoordenaars en drugssmokkelaars.

De doodstraf is door de federale overheid nooit officieel afgeschaft, maar werd in de praktijk al sinds 2003 niet meer uitgevoerd. Na een aantal mislukte executies met dodelijke injecties is er steeds meer discussie ontstaan over de wreedheid van de methodes en de immoraliteit van de straf. Hierop besloot de vorige Amerikaanse president, Barack Obama, in 2014 de praktijk nog eens grondig te laten onderzoeken.

Minister Barr stelt dat dit onderzoek nu is afgerond en dat er is besloten dat de executies kunnen worden hervat. Volgens Barr is het ministerie van Justitie “het, als handhaver van de rechtsstaat, verplicht aan de slachtoffers en hun families om het vonnis uit te voeren”, zo zei hij in een verklaring. De vijf mannen zullen worden geëxecuteerd met een dodelijke dosis pentobarbital, een slaapmiddel.

Op dit moment zitten 62 mannen in federale gevangenissen die ter dood zijn veroordeeld, onder wie Dzhokhar Tsarnaev, die in 2013 een bom liet ontploffen tijdens de marathon van Boston. Ook de man die in 2015 negen zwarte kerkgangers doodschoot tijdens een bijbelstudiebijeenkomst in South-Carolina, Dylann Roof, heeft de doodstraf opgelegd gekregen.

De vijf die terechtstaan zijn:

Danny Lee Lewis (46) behoort tot een extreemrechtse organisatie die in 1996 een familie in Arkansas vermoordde in een complot tegen niet-blanken. Ook een meisje van acht werd door hem en zijn medeplichtige vermoord.

Lezmond Mitchell (37), vermoordde dertig jaar geleden een 63-jarige vrouw en dwong haar kleindochter (9) naast het ontzielde lijk te zitten dat hij in zijn auto vervoerde. Daarna sneed hij het meisje de keel door. Hij onthoofde en verminkte de lichamen.

Dustin Honken (51) vermoordde in 2004 twee mannen met wie hij drugs smokkelde en daarna twee vrouwen die tegen hem konden getuigen. Ook de dochters van tien en zes van een van de vrouwen schoot hij dood.

Wesley Purkey (67) verkrachtte en vermoordde dertig jaar gelden een meisje van 16 wier lichaam in stukken sneed. Eerder vermoordde hij een vrouw van 80 met een hamer.

Alfred Bourgeois (54) martelde, verkrachtte en vermoorde zijn eigen dochtertje van twee. Het meisje had haar potje omgestoten, waarna hij haar met haar hoofd tegen het dashboard van zijn truck beukte.