Doodstraf voor zestien mensen die studente Nusrat (19) levend verbrandden in Bangladesh SQ

24 oktober 2019

15u01

Bron: AD.nl 3 In Bangladesh zijn vandaag zestien mensen ter dood veroordeeld voor de moord op een jonge vrouw. De 19-jarige Nusrat Jahan Rafi werd in april levend verbrand in de zuidoostelijke stad Feni. De moord zorgde in heel het land voor veel verontwaardiging. Ook gingen veel Bengalezen de straat op om te protesteren.

De daders brachten de studente om het leven, omdat ze aangifte had gedaan tegen de directeur van de Koranschool waar zij lessen volgde. De man zou haar seksueel hebben geïntimideerd. Nusrat moest van de daders de aangifte intrekken. Toen ze dat weigerde, werd ze overgoten met benzine en vervolgens in brand gestoken. Onder de daders zijn drie klasgenoten en een lerares van de vrouw. “Het vonnis bewijst dat niemand in Bangladesh wegkomt met moord", zei de aanklager vandaag in de rechtszaal.

De studente belandde in het ziekenhuis met brandwonden, tachtig procent van haar lichaam was verbrand. De jonge vrouw nam voor haar overlijden nog een video op, waarin ze haar beschuldigingen herhaalde. “Het schoolhoofd heeft me aangeraakt. Ik zal doorvechten tegen dit misdrijf”, zei Nusrat. Ze overleed op 10 april in het ziekenhuis.

In de dagen na haar dood vonden er demonstraties plaats. Duizenden mensen waren aanwezig bij de begrafenis van het meisje. In Bangladesh zijn vrouwen regelmatig slachtoffer van seksuele intimidatie. Amper 3 procent van de aangiften leidt tot een straf.