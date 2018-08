Doodstraf voor verkrachters van achtjarig meisje in India avh

21 augustus 2018

17u11

Bron: Belga 0 Twee mannen van 20 en 24 jaar oud zijn vandaag door een Indiase rechtbank ter dood veroordeeld voor de groepsverkrachting van een achtjarig meisje. De zaak veroorzaakte twee maanden grote ophef en leidde tot betogingen van woedende burgers die de dood van de daders eisten.

Het vonnis is de eerste toepassing van de nieuwe wet die snellere juridische procedures en de doodstraf toelaat voor kinderverkrachting.

De feiten dateren van twee maanden geleden, maar het meisje ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De daders wachtten haar op aan haar school in Mandsaur, in de staat Madhya Pradesh, waar haar vader haar zou oppikken. Ze namen haar mee naar een verlaten plek en verkrachtten haar, en lieten haar daarna voor dood achter. Ze werd gered door bewoners die haar naar het ziekenhuis brachten.

India kende al eerder gelijkaardige zaken, en besliste daarop het verkrachten van kinderen tot acht jaar te bestraffen met de doodstraf. In 2012 zorgde de groepsverkrachting van en de moord op een studente in een bus in Delhi tot betogingen in het hele land. Sindsdien heeft seksueel geweld een plaats gekregen op de politieke agenda in India.