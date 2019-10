Doodstraf voor moord op twee Scandinavische toeristes in Marokko in beroep bevestigd ADN

30 oktober 2019

23u56

Bron: Belga 0 Een Marokkaanse antiterreurrechtbank heeft vandaag in beroep de doodstraf bevestigd voor drie mannen die schuldig werden bevonden aan de moord op twee Scandinavische toeristes in december vorig jaar. Een vierde man zag zijn straf verzwaard van levenslang naar de doodstraf.

De rechtbank van Salé, nabij Rabat, bevestigde eveneens de straffen van 19 verdachten, die 5 tot 30 jaar cel kregen, en verzwaarde de celstraf van een andere persoon van 15 naar 20 jaar.

De Deense 24-jarige studente Louisa Vesterager Jespersen en haar Noorse 28-jarige vriendin Maren Ueland werden gruwelijk vermoord toen ze aan het kamperen waren op een afgelegen plek in de Hoge Atlas, een toeristische trekpleister voor wandelaars. In totaal werden 24 mannen in verdenking gesteld omdat ze gelinkt zijn aan de moorden of omdat ze tot een jihadistische cel behoren.



In Marokko zijn sinds 1993 geen doodvonnissen meer voltrokken.