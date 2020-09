Doodstraf voor Chinese kleuterjuf die 25 kinderen van collega vergiftigde SVM

29 september 2020

12u09

Bron: Belga 25 In China is een kleuterjuf veroordeeld tot de doodstraf omdat ze 25 leerlingen vergiftigd heeft. Eén kind kwam daarbij om het leven.

De rechter in de stad Jiaozuo (provincie Henan) achtte Wang Yun schuldig aan het toedienen van natriumnitriet aan de leerlingen van haar collega. Ze deed dat door het goedje door de ontbijtpap van de kleuters te mengen. Natriumnitriet is een chemisch product dat wordt gebruikt als conserveermiddel voor vlees, maar in hoge dosissen kan het toxisch zijn.

Van de 25 vergiftigde kinderen moesten er 23 overgeven, enkelen verloren het bewustzijn. Eén jongen overleed na een strijd van tien maanden uiteindelijk in het ziekenhuis.

Wraak

Volgens de rechtbank wilde Wang zich wreken op haar collega en wist ze dat de stof schadelijk was, maar trok ze zich niets aan van de gevolgen. De vrouw was bovendien niet aan haar proefstuk toe. Zo ontdekte het gerecht dat ze in 2017 na een echtelijk geschil al eens had geprobeerd om haar man te vergiftigen.

De rechtbankvoorzitter omschreef Wang als “verachtelijk en gemeen”. “De gevolgen van haar misdaden zijn buitengewoon ernstig, ze verdient het om zwaar gestraft te worden”, klonk het. De doodstraf wordt in China voltrokken door middel van een dodelijke injectie of door een vuurpeloton.

Wang is niet de eerste kleuterleidster die veroordeeld wordt. In november 2017 kreeg een collega in Peking 18 maanden cel nadat ze vier kinderen in haar klas wilde ‘temmen’ door naalden in hun lichamen te steken.