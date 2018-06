Doodstraf voor aan IS-gelinkte geestelijke in Indonesië

KVE

22 juni 2018

07u37

Bron: ANP

0

De 46-jarige Indonesische geestelijke Aman Abdurrahman die aan IS wordt gelinkt, is ter dood veroordeeld door een rechter in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij wordt gezien als het brein achter een aantal dodelijke aanslagen in het land.