Doodstraf voor 36 Egyptenaren wegens aanslagen op koptische kerken

10 april 2018

10 april 2018

Bron: Belga

In Egypte zijn 36 beklaagden ter dood veroordeeld wegens aanslagen tegen de christelijke minderheid. Een militaire rechtbank achtte het dinsdag bewezen dat de mannen betrokken waren bij drie bomaanslagen op koptische kerken in december 2016 en april 2017.

Bij de aanslagen, die werden opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), kwamen meer dan 70 mensen om het leven. De in totaal 48 beklaagden, waarvan er twaalf voortvluchtig zijn, werden onder andere beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie. De grootmoefti moet het voorlopige vonnis nog bezegelen, zijn beslissing is echter niet bindend.

Het Noord-Afrikaanse land krijgt sinds de val van de islamitische Moslimbroeders in 2013 af te rekenen met aanslagen. Ook een filiaal van IS pleegt, meestal in de Sinaï, steeds weer aanslagen. Onder de slachtoffers waren vele koptische christenen, die ongeveer tien procent van de bevolking van het land vertegenwoordigen.