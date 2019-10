Doodstraf “met executie” gevraagd voor moordenaars Scandinavische toeristes KVDS

25 oktober 2019

08u55 0 Buitenland Het Openbaar Ministerie in Marokko heeft in beroep de doodstraf “met executie” gevraagd voor vier mannen die betrokken waren bij de gruwelijke moord op twee Scandinavische toeristes eind vorig jaar in het Atlasgebergte. Drie van de vier werden in eerste aanleg al veroordeeld tot de doodstraf, de vierde kwam er toen vanaf met een levenslange gevangenisstraf.

De Noorse Maren Ueland (28) en de Deense Louisa Jespersen (24) waren in december vorig jaar op trektocht, toen ze hun moordenaars tegen het lijf liepen. De studentes hadden hun tent opgezet in een afgelegen gebied op twee uur stappen van het toeristische Imlil en maakten geen schijn van kans. Een van hen werd de keel overgesneden, de andere onthoofd.

Executie

Een van de moordenaars maakte beelden van de gruwelijke executie en zette die online. Ze droegen die op “aan onze broeders in Syrië” en zwoeren in een tweede filmpje trouw aan terreurgroep IS. Die laatste eiste de aanslag echter nooit op.





Vier verdachten konden al snel geïdentificeerd worden. Abdessamad Ejjoud (25), Younes Ouziyad (27) en Rachid Afatti (33) kregen in juli de doodstraf voor de moorden, Abderrahmane Al Khayali (33) – die er net voor de gruwel vandoor ging – levenslang. De doodstraf wordt in Marokko echter niet meer uitgevoerd sinds 1993. (lees hieronder verder)

Ze moesten ook een schadevergoeding van 190.000 euro betalen aan de ouders van Ueland. De familie van Jesperson wilde ook de Marokkaanse staat veroordeeld zien voor zijn morele verantwoordelijkheid, maar kreeg de gevraagde schadevergoeding van 930.000 euro niet.

Sinds eind augustus wordt het dossier in beroep behandeld. De openbare aanklager vraagt nu de effectieve doodstraf “met executie” tegen alle vier de verdachten. Dat meldt La Libre.

Terroristische cel

Naast de vier hoofdverdachten werden in juli ook 20 andere beklaagden veroordeeld omdat ze gelinkt waren aan de moorden of behoorden tot een terroristische cel. Zij kregen celstraffen tussen 5 en 20 jaar. Voor hen vraagt het Openbaar Ministerie de bevestiging van die straffen.

De familie van Ueland heeft het bedrag van haar gevraagde schadevergoeding in beroep verhoogd tot 500.000 euro. Ze willen het geld investeren in een stichting die de strijd aanbindt tegen extremistisch gedachtegoed. De ouders van Jesperson hebben hun vraag om een schadevergoeding aan de Marokkaanse staat herhaald.