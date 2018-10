Doodsteek voor Britse regering-May: Ierse unionisten dreigen hun steun op te zeggen AW

11 oktober 2018

13u07

Bron: Belga 3 De ultraconservatieve Noord-Ierse partij DUP dreigt ermee de steun voor de Britse premier Theresa May in het parlement op te zeggen, als ze toelaat dat er administratieve controles komen tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Als May daarna een vertrouwensstemming verliest, dreigen vervroegde verkiezingen.

De Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier herhaalde het gisteren nog eens: de brexit zal administratieve controles tussen Noord-Ierland en de rest van Groot-Brittannië met zich meebrengen. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk sluiten een fysieke grens op het Ierse eiland immers uit. "Wat arriveert in Noord-Ierland, arriveert ook in de Europese interne markt. Er zullen dus administratieve procedures komen, die vandaag nog niet bestaan", klonk het op een bijeenkomst met bedrijfsleiders. Dat wil de Noord-Ierse partij DUP dus niet.



Voorlopig heeft de Britse premier May het compromisvoorstel altijd verworpen, maar DUP vreest dat ze toch zal toegeven. De partij wil niet dat Noord-Ierland anders wordt behandeld dan de rest van het land, en dreigt nu om hun steun op te zegen als May zo'n regeling zou aanvaarden: "Als Theresa May de draconische eisen van de EU aanvaardt, stelt ze zichzelf bloot aan een parlementaire nederlaag."

De doodsteek

De tien DUP-parlementsleden helpen de regering van May aan een meerderheid in het Britse parlement, en zouden er later deze maand voor kunnen zorgen dat de begroting wordt afgekeurd. Dat zou wel eens de doodsteek voor de regering-May kunnen betekenen, als ze een daarop volgende vertrouwensstemming verliest.

Cruciale Europese top

Vandaag vergadert May met haar topministers over de onderhandelingen in Brussel, volgende week staat een cruciale Europese top op het programma. Zijzelf beweert niet akkoord te gaan met een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland.