Doodrijder Vlaamse fietser (57) in Italië vrijgelaten omdat hij die ochtend geen cocaïne gebruikte HR

12 november 2019

15u03

Bron: Lecce Prima, Corriere Salentino 0 Buitenland In Italië is de bestuurder vrijgelaten die op 14 september de Vlaamse fietser Filip Marichal (57) dodelijk heeft aangereden. Hoewel een test in het ziekenhuis, meteen na het ongeval, uitwees dat de bestuurder onder invloed van cocaïne was, spreken verschillende specialisten dat nu tegen. Hij zou alvast die voormiddag geen cocaïne gebruikt hebben.

Filip Marichal was samen met zijn echtgenote op reis in Salento, de streek in de hiel van de Italiaanse laars, in het uiterste zuiden van het land. Die zaterdag nam het koppel onder begeleiding van een gids deel aan een fietstocht langsheen kleine dorpjes en wijngaarden.

Omstreeks 13 uur stopte Marichal even aan de rand van de weg, bij een groepje kinderen die met een vlieger aan het spelen waren. Even later, hij fietste toen enkele tientallen meters achter de rest van de groep, ging het fout. Hij werd nabij het dorpje Veglie langs achter vol aangereden door een Citroën C1.



De fiets van de Vlaming belandde naast de weg in een veld, de voorruit van de Citroën was volledig verbrijzeld. Filip Marichal werd door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Toxicoloog

De autobestuurder, een man uit Salice Salento, was na het ongeval in shock. Een test in het ziekenhuis in Lecce wees uit dat bestuurder Dino D.P.(35) onder invloed van cocaïne was. Tijdens zijn verhoor ontkende hij dat echter. Toch werd hij aangehouden.

Onderzoek van een toxicoloog en verschillende andere specialisten heeft nu uitgewezen dat, als de man al cocaïne gebruikte, dat zeker niet was op de dag dat het ongeval gebeurde. Daarom besliste de Italiaanse justitie hem vrij te laten.

