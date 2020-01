Doodgewaande tante Kim Jong-un na zes jaar weer naast Kim gezien

26 januari 2020

Bron: ANP

Kim Kyong-hui is voor het eerst in zes jaar weer in het openbaar gezien. De tante van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zat bij hem in de buurt tijdens een concert vanwege het Chinees nieuwjaar.