Doodgestoken studente (21) wilde naar politie gaan: “Mijn kotgenoot heeft me verteld dat hij 3 mensen gaat doden” KVDS

16 december 2018

12u30

Bron: ABC News 0 De Amerikaanse studente die afgelopen week werd gedood op haar studentenkamer in Rotterdam, maakte zich ongerust over de kotgenoot die haar neerstak. Een week voor de feiten stuurde Sarah Papenheim (21) een bericht naar een vriend waarin ze schreef: “Mijn kotgenoot heeft me verteld dat hij 3 mensen gaat doden. Ik zal naar de politie moeten gaan”, zo meldt nieuwssite ABC News.

Het meisje uit de Amerikaanse staat Minnesota studeerde al twee jaar aan de Erasmus Universiteit. Ze wilde een nieuw leven beginnen nadat haar broer uit het leven was gestapt en overwoog zelfs een opleiding psychologie om mensen met geestelijke problemen te kunnen helpen.

Muziek

Ze hield ook van muziek en dat had ze gemeenschappelijk met haar kotgenoot Joel S. (23), de man die haar woensdag neerstak en daarna op de vlucht sloeg. De jonge vrouw had haar moeder verteld dat ze vaak met hem over muziek sprak. De cellist had volgens Papenheim echter de neiging om snel kwaad te worden, en zij was naar eigen zeggen de enige die hem kon kalmeren.





Haar moeder - Donee Odegard - vertelde aan ABC News dat ze haar dochter had opgedragen om niet meer met hem om te gaan, maar Papenheim antwoordde daarop: “Mam, hij is mijn vriend. Ik ben zijn enige vriend. Hij wordt snel boos, maar ik kan hem altijd op andere gedachten brengen.” (lees hieronder verder)

Ook Adam Pryor sprak met ABC News. Hij vertelde dat hij Papenheim had leren kennen in het muziekmilieu van Minneapolis en dat ze al snel vrienden waren geworden. De jonge vrouw was een getalenteerd drummer en hij speelde op het orgel. Ook toen ze naar Nederland verhuisde, hielden ze contact. Hij kreeg van haar enkele vreemde berichtjes op 6 december. “Mijn kotgenoot heeft me verteld dat hij 3 mensen gaat doden. Ik zal naar de politie moeten gaan”, klonk het. (lees hieronder verder)

Of ze dat ook effectief deed, is nog niet duidelijk. “Ik wist dat het niet goed met haar ging omdat ze vreemde berichten stuurde”, ging hij verder. “Toen ik haar vroeg wat er scheelde, zei ze dat ze met niemand meer sprak. ‘Ik werk fulltime en ik studeer fulltime en niets gaat zoals ik wil.’”

Gevaar

Volgens de man had hij echter niet het gevoel dat zij zelf in gevaar was. “Ze vertelde dat hij boos was op enkele mensen, maar ik dacht helemaal niet dat zij één van hen was. Ik had vertrouwen in haar, ze was heel verantwoordelijk. Ze zou wel naar de politie gaan als dat nodig was.” (lees hieronder verder)

Pryor hoorde haar maandag voor het laatst. Ze hadden het over enkele concerten die ze wilde zien in Europa en was daar erg enthousiast over. Zo ver zou het nooit komen. Twee dagen later was ze dood.

De dader van de steekpartij werd vrij snel aangehouden. Een uur na de feiten werd hij al in de boeien geslagen in het station van Eindhoven. Vrijdag verscheen hij al een eerste keer voor de onderzoeksrechter, die opdroeg om hem nog 14 dagen langer in de cel te houden.