Doodgestoken Italiaanse agent was wapen vergeten mee te nemen Eveline Rethmeier

30 juli 2019

19u39

Bron: AD.nl 0 De agent die vorige week vrijdag werd neergestoken in Rome droeg geen dienstwapen. Dat vertelden officier van justitie Michele Prestipino en politiecommandant Francesco Garagaro vanmiddag tijdens een persconferentie over de steekpartij, die Italië al dagen in zijn greep houdt.

“Alleen hij weet waarom hij zijn wapen niet bij zich had, maar in de kazerne had laten liggen”, antwoordde Francesco Garagaro op vragen van de pers. De politiecommandant benadrukte echter dat ook als agent Mario Cerciello Rega wél bewapend was geweest, hij niet in staat zou zijn geweest het wapen te gebruiken. “De aanval was onmiddellijk en onverwacht.”

Tas gestolen

Rega benaderde vrijdag samen met een collega in burger twee Amerikaanse studenten van 19 jaar. Ze hadden een melding gekregen dat de twee jongens een tas hadden gestolen. De beller vertelde dat hij erin was geslaagd een afspraak te maken om de tas terug te krijgen van de jongens. Bij deze ontmoeting werd Rega door een van de studenten met een mes neergestoken. Hij overleed aan zijn verwondingen en werd gisteren begraven.



De noodlottige steekpartij riep meteen veel vragen op. Bijvoorbeeld of de jongens nu wel of niet wisten dat Rega en zijn collega agenten waren. Dat zouden de jongens tenminste hebben verklaard. “De agenten hebben zich direct geïdentificeerd toen ze de jongens benaderden, mondeling en door het tonen van hun badge”, reageerde de commandant.

Geblinddoekt

De twee tieners zitten sinds vrijdag vast en leggen tegenstrijdige verklaringen af. Zo is er onder meer onenigheid over wie het mes waarmee de agent is neergestoken in het plafond van hun hotelkamer heeft verstopt. Dinsdagmorgen hebben medewerkers van de Amerikaanse ambassade de opgesloten studenten bezocht.

Een naar buiten gekomen foto waarop een van de jongens geblinddoekt te zien is tijdens het verhoor op het politiebureau veroorzaakte veel kritiek. Volgens de officier van justitie Prestipino is het verhoor van de Amerikanen volgens de regels verlopen “in het bijzijn van advocaten en vertalers”. “We zullen wel nog nader onderzoek doen naar de reden voor het blinddoeken”, aldus nog Prestipino.