Doodgeslagen Nederlander (34) op Mallorca komt uit Amsterdam, politie zoekt 5 jongeren

13 juli 2018

17u04

Bron: AD.nl

De 34-jarige Nederlandse toerist die vanochtend overleed nadat hij door vijf jongeren ten oosten van Palma de Mallorca in elkaar werd geslagen, komt uit Amsterdam. Dat meldt het Nederlanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Spaanse politie onderzoekt het incident als een moordzaak en is op zoek naar de daders.



De Amsterdammer werd vrijdagochtend rond vijf uur aangevallen door vijf personen bij een benzinestation in de wijk Son Ferriol (ten noorden van de luchthaven van Palma de Mallorca). Hij werd bewusteloos geslagen. Hulpverleners brachten het slachtoffer in kritieke toestand naar het Academisch Ziekenhuis Son Espases, maar hij bezweek kort nadat hij daar aankwam. Over de oorzaak van de vechtpartij is niets duidelijk.



De man was met zijn vader op Mallorca. Voor zover bekend waren de twee op vakantie. Of de vader van het slachtoffer erbij was toen zijn zoon werd aangevallen, is onduidelijk.



Krottenwijk

De aanvallers zouden te zien zijn op beelden van een bewakingscamera. In de omgeving wordt naar sporen van de daders gezocht. Het onderzoek richt zich ook op een krottenwijkje anderhalve kilometer ten zuiden van de plek waar de Nederlander is aangevallen. Dit wijkje Son Banya is berucht door drugshandel.



De Spaanse politie heeft de Nederlandse ambassade ingelicht, waarna contact is opgenomen met de familie van de man. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met de familie van de Amsterdammer en zijn vader.

