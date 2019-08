Doodgeslagen man in Nederlandse speeltuin is 32-jarige doofstomme hovenier Chris Klomp

25 augustus 2019

17u52

Bron: AD.nl 64 De 32-jarige man die zaterdagmiddag in een speeltuin overleed nadat hij door vijf mannen tegen de grond was gehouden, zou de doofstomme hovenier Martin zijn. Dat bevestigen ingewijden. Martin zou te grazen zijn genomen omdat hij verdacht werd van een zedendelict met een zeer jong meisje.

De politie kreeg zaterdag tegen 13.00 uur een melding over een man op een speelveldje die onzedelijke handelingen zou uitvoeren met een kind. Agenten gingen op de melding af, maar inmiddels bleken ook vijf mannen uit de omgeving ernaartoe te zijn gerend. De man werd vervolgens dusdanig mishandeld dat reanimatie niet meer mocht baten.

Impact

De mishandeling heeft een enorme impact op de wijk in Assen. Buurtbewoners hebben in de buurt van het veldje waar het fatale incident gebeurde briefjes opgehangen waarin aan de media wordt gevraagd de bewoners met rust te laten.



Een woordvoerder van de politie in Drenthe laat weten dat de vijf verdachten (27, 36, 38, 46 en 54 jaar, allen uit Assen) nog verhoord worden over de toedracht. Aan de hand van hun verklaringen moet duidelijk worden wie waar verantwoordelijk voor kan worden gehouden. Het lichaam van de dode Martin zal maandag aan een onderzoek worden onderworpen. Dit onderzoek moet duidelijk maken hoe hij precies aan zijn einde is gekomen.