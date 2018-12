Doodgeschoten Rotterdamse scholiere Humeyra (16) begraven in Turkije, tweede verdachte opgepakt Barbara De Jong - Matthias Van den Bossche

21 december 2018

18u10

Bron: AD.nl 0 De politie in Rotterdam heeft een tweede verdachte aangehouden in de zaak van de doodgeschoten Humeyra (16). Het gaat om een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het dinsdag op school doodgeschoten meisje is vandaag in Turkije begraven.

De nieuwe verdachte werd gisteren opgepakt in de wijk Rotterdam Delfshaven, zo meldde het Openbaar Ministerie (OM) vandaag. Vlak na de schietpartij had de politie Bekir E., de 31-jarige ex-vriend van het slachtoffer, al aangehouden aan de Bergselaan in Rotterdam.



De politie vermoedde al dat de verdachte in een auto naar de school van het meisje was gekomen met minstens twee andere personen. In de zwarte Opel Signum waar de vermeende schutter mee vandoor ging, troffen agenten een vuurwapen aan. De auto en het vuurwapen zijn in beslag genomen. Het is nog onduidelijk wat de rol van deze tweede verdachte is geweest.

Onderzoek en tijdlijn

Zowel politie als OM zijn bezig met het in kaart brengen van de voorgeschiedenis tussen Bekir E. en Humeyra in deze zaak. Het slachtoffer heeft voor het eerst aangifte gedaan tegen Bekir E. in mei 2018. Dat betrof mishandeling en bedreiging. Ook haar zus deed destijds aangifte van bedreiging tegen verdachte.



Een dag na deze aangifte is Bekir E. aangehouden, daarna is hij voorgeleid. De rechter-commissaris (het Nederlandse equivalent van een onderzoeksrechter, red.) heeft hem onder voorwaarden in vrijheid gesteld. Die voorwaarden betroffen onder meer een contactverbod met het slachtoffer.

De Inspectie Justitie en Veiligheid (de tegenhanger van het Belgische Comité P) gaat onderzoeken hoe de politie in Rotterdam en Reclassering Nederland hebben gehandeld in aanloop naar de schietpartij. De voorlopige hechtenis van E. werd gisteren met twee weken verlengd.

Humeyra is vandaag begraven in Turkije. Met een indrukwekkende herdenking in stadsdeel Rotterdam-West namen honderden mensen gisteren afscheid van haar.

De politie heeft donderdag 20 december een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in Rotterdam Delfshaven. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident afgelopen dinsdag op een school in Rotterdam-West.https://t.co/CUK4gWfTzF OM Rotterdam(@ OM_Rotterdam) link