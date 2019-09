Doodgeschoten oud-Antwerpspeler Maynard mogelijk geliquideerd om 400 kilo coke Paul Vugts

19 september 2019

21u04

Bron: Het Parool 6 De woensdagavond geliquideerde Nederlandse oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32) werd de laatste jaren in Amsterdam vervolgd voor onder meer verkrachting (in 2016) en openlijke geweldpleging (in 2018).

Van de verkrachting van de vrouw met wie hij een relatie had, is hij volgens zijn advocaat vrijgesproken.

In het Amsterdamse criminele milieu gaat het verhaal dat de oud-Antwerpspeler samen met onder anderen de op 2 september op Curaçao geliquideerde Genciël ‘Genna’ Feller (23) uit het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost een partij van 400 kilo cocaïne had gestolen van de bekende Surinaamse drugshandelaar Piet Wortel. Die zou hebben bezworen dat hij ‘iedereen zou afknallen’ die van de opbrengst genoot.

Wortel noemt dat via zijn advocaat Adam Doesburg ‘klinkklare onzin’. “Mijn cliënt ontkent iedere betrokkenheid bij deze zaken en hij maakt zich zorgen over consequenties die dit soort ongefundeerde berichten voor hem en zijn naasten kunnen hebben.”

Vast staat dat Feller, Maynard en hun vrienden recent over zeer grote sommen geld beschikten en volop peperdure spullen hadden gekocht, waaronder luxe auto’s. Maynard poseerde op een foto met een meer dan vuistdik pak bankbiljetten.

Doodgeschoten

Hij werd woensdagavond rond half negen doodgeschoten in een auto die op de Langbroekdreef (eveneens in stadsdeel Zuidoost) tegen een brandweerkazerne botste. Op een foto die via sociale media wordt verspreid, is te zien hoe hulpverleners hem tevergeefs probeerden te reanimeren.

Volgens de politie was hij mogelijk al door twee mannen op een zwarte scooter gevolgd vanaf het Wethouder De Roosplein.

Maynard voetbalde onder meer in Engeland, voor Burton Albion, en voor FC Volendam, FC Emmen en Antwerp FC. Dit seizoen speelde hij bij de amateurclub Alphense Boys. Zijn profcarrière in Engeland was stukgelopen op een knieblessure. In Nederland probeerde hij de draad weer op te pakken bij Alphense Boys.

Nieuwe onderwereldvete

Binnen het criminele milieu gaan verhalen over een hoog opgelopen ruzie binnen de groep rond Maynard en Feller die de miljoenenpartij cocaïne zouden hebben gestolen. Ze zouden in ‘een oorlog’ zijn verzand omdat ze elkaar er van beschuldigden een te groot deel van de buit te hebben ingenomen.

‘Genna’ Feller was in de nacht van 3 op 4 augustus met zeker acht kogels beschoten bij het huis van zijn vriendin in de stad Almere (provincie Flevoland). Drie kogels staken nog in zijn lichaam. In een huiszoeking na die schietpartij trof de recherche volop luxe spullen in het huis, die de begin-twintiger nooit legaal had kunnen betalen. Op maandagmorgen 2 september werd hij doodgeschoten in een geparkeerde auto in Willemstad op Curaçao (Caraïben).

Al weken gaan in het stadsdeel Zuidoost geruchten over een nieuwe onderwereldvete. De liquidatie van Feller werd al gezien als bewijs dat het menens is, de moord op Maynard woensdagavond heeft de onrust verder aangewakkerd.

‘Volledig verrast’

Maynards advocaat Paulien Figge was ‘volledig verrast’ door de liquidatie. “Voor zo ver ik hem kende, zakelijk, was hij een lieve, leuke, sportieve jongen die gek was op zijn dochter. Van die verkrachting binnen zijn relatie, in 2016, was hij volledig vrijgesproken. Over de recentere zaak over openlijke geweldpleging kan ik geen mededeling doen.”

