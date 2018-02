Doodgeschoten leraar gaf verloofde instructies over uitvaart indien hij ooit slachtoffer zou worden van een schietpartij: "Maak geen held van me" mvdb

19 februari 2018

10u37

Bron: New York Post 0 Scott Beigel (35), een leraar die woensdag omkwam bij het bloedbad in de middelbare school in Parkland (Florida), heeft ooit aan zijn verloofde verklaard hoe zijn uitvaart er moest uitzien, mocht hij het slachtoffer worden van een schietpartij. Dat verklaarde zijn snikkende verloofde Gwen gisteren tijdens Beigels uitvaartsplechtigheid in de synagoge van Boca Raton.

Scott en Gwen raakten over dat onderwerp aan de praat, toen ze ooit samen naar een nieuwsitem op tv keken over een eerdere schietpartij op een school. "Als zoiets mij ooit overkomt, beloof je me dan dat je de waarheid vertelt? Je moet me niet tot held bombarderen, vertel de aanwezigen gewoon hoe een idioot ik was", zei Beigel destijds.

"Oké, Scott, ik heb gedaan wat je me gevraagd had", sprak de verloofde op de begrafenis. "Nu kan ik de waarheid vertellen. Jij was een ongelofelijke, schitterende persoon. Je bent mijn eerste liefde en mijn zielsgenoot."

De leerkracht aardrijkskunde en coach van het veldloopteam deed zijn klaslokaal op slot nadat hij geweervuur in de gangen had gehoord. Hij opende zachtjes de deuren om vluchtende leerlingen binnen te laten, wat lukte. Toen hij het lokaal opnieuw wilde sluiten, werd hij door schutter Nikolas Cruz (19), een ex-leerling van de middelbare Marjory Stoneman Douglas School, onder vuur genomen. Beigel stierf ter plekke. De leerlingen in het klaslokaal overleefden de schietpartij.

Een oom van Beigel haalde tijdens plechtigheid uit naar de FBI, de federale opsporingsdienst die verschillende tips over Cruz, die met vuurwapens poseerde op sociale media, in de wind sloeg. "Hun geblunder - vooral aan de top - is verantwoordelijk voor de dood van zeventien levens."

I have said RIP too many times in the past 24 hours but RIP coach Beagle. You are a king and heaven got a good one. rest easy... #douglasstrong pic.twitter.com/SjZWtL4z83 Chad Williams(@ chad_williams05) link

