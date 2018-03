Doodgeschoten en onthoofd: bioloog onthult nieuwe details over gruwelijke dood van leeuw Cecil TTR

07 maart 2018

23u33

Het is intussen drie jaar geleden dat Cecil de leeuw werd gedood door een Amerikaanse tandarts, die het dier in de val lokte. In een nieuw boek, genaamd ' Lion Hearted: The Life and Death of Cecil & the Future of Africa's Iconic Cats', vertelt auteur en bioloog Andrew Loveridge meer over de dood van Cecil.

Cecil, beter bekend als de grootste leeuw in het Hwange National Park in het westen van Zimbabwe, was een nationale trots. In de zomer van 2015 werd het dier echter tijdens een jachtpartij genadeloos gedood door Walter Palmer, een Amerikaanse tandarts.

Palmer besefte dat dieren doodschieten in het beschermde nationale park verboden is. Daarom lokte hij het dier met het karkas van een olifant uit het park, zo beweert bioloog Andrew Loveridge in zijn nieuwste boek dat het resultaat is van een onderzoeksproject van National Geographic. Vanuit een boom wachtte Palmer de bekendste leeuw van Zimbabwe op, klaar om het met zijn kruisboog neer te schieten.

De man, die van jagen zijn hobby maakte, vermoordde de gewonde Cecil uiteindelijk met een kogel. Daarna werd het nog gruwelijker. Palmer onthoofde de leeuw zodat hij de kop kon meenemen naar huis als trofee. Zijn prooi betekende dé ultieme kers op de taart van zijn jachtexpeditie, waarvoor hij zo'n 50.000 dollar had betaald.

Storm van verontwaardiging

De doodsstrijd van de leeuw duurde tergend lang. Zo schrijft Loveridge in zijn boek. De leeuw zou uiteindelijk zo'n tien uur lang hebben afgezien. Via trackers die eerder geïmplementeerd waren bij Cecil, konden onderzoekers zien dat hij heel wat moeite had om te ademen.

De dood van Cecil ging niet onopgemerkt voorbij. De gruwelijke daad van de Amerikaanse tandarts zorgde immers voor heel wat verontwaardiging. Uit angst sloot hij zijn tandartspraktijk zelfs een aantal weken. Verschillende mensen protesteerden voor het huis van Palmer. Achteraf beweerde de tandarts dat hij niet wist dat hij de nationale trots van Zimbabwe had doodgeschoten.

Op 10 april komt het boek 'Lion Hearted: The Life and Death of Cecil & the Future of Africa’s Iconic Cats' van Andrew Loveridge uit.