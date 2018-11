Doodgeschoten door ex-vriend om een verlovingsring: dokter Tamara O’Neal verloor het leven in het ziekenhuis van Chicago waar ze werkte AW

21 november 2018

09u12

Bron: Washington Post, CBS 0 Een goedlachse, hardwerkende Afro-Amerikaanse vrouw: Tamara O’Neal werd afgelopen maandag doodgeschoten door haar voormalige verloofde, omdat hij zijn ring terug wou. Juan Lopez bezocht O’Neal op haar werk en schoot haar koelbloedig neer. Op zoek naar wraak schoot de 32-jarige man nog twee anderen dood in het ziekenhuis van Chicago.

Op 27 oktober –nog maar een kleine maand geleden- zouden de twee trouwen, maar in plaats daarvan werd het huwelijk afgeblazen. Waarom is nog onduidelijk, maar Lopez wou zijn verlovingsring in ieder geval terug. Daarom trok hij naar het Mercy Hospital in Chicago, waar hij zijn ex op de parking opwachtte. O’Neal en Lopez maakten ruzie waarop Lopez zijn geweer bovenhaalde. Zonder pardon vuurde hij enkele schoten af op zijn ex-vriendin.



Op zoek naar wraak doodde Lopez nog twee toevallige passanten: een 24-jarige farmaceut die toevallig uit de lift wandelde en een politieofficier. Het bloedbad eindigde met de dood van de schutter.

Collega’s

Na de dodelijke schietpartij werd het nabijgelegen universitair medisch centrum in Chicago verwittigd. Omdat de artsen van Mercy Hospital moesten evacueren, konden zij immers geen eerste hulp toepassen bij de slachtoffers. John Purakal, een van de dokters bij het universitair centrum was al wel wat gewoon (in Chicago zijn schietpartijen niet uitzonderlijk), maar bereidde zich voor op het ergste. En terecht.



Toen Purakal zag dat O’Neal een van de slachtoffers was, reageerde hij geschokt. Hij kende Tamara goed, omdat de twee collega’s drie jaar lang als stagiaires geneeskunde samenwerkten. “Ik probeerde zo goed mogelijk te helpen, maar gaf het heft noodgedwongen in handen van een andere spoedarts”, aldus Purakal. Hij was bang dat die band zijn doktersoordeel zou vertroebelen, terwijl hij naarstig probeerde haar leven te redden, tevergeefs. Hulp mocht niet meer baten.

Nog maar net aan het werk als succesvolle, ijverige en hardwerkende spoedarts stierf Tamara O’Neal in dokterstenue op de parking van het ziekenhuis. Simpelweg omdat haar ex-verloofde zijn ring terugeiste en daarbij gefrustreerd raakte. Collega’s van O’Neal rouwen en zeggen dat ze een fantastische collega verloren. Tamara O’Neal verdiende veel respect bij haar collega’s, omdat ze het als Afro-Amerikaanse vrouw ver schopte. Iets wat niet vanzelfsprekend is in Chicago. “Maar hard werk loont”, aldus Purakal.

Legaal wapen

Juan Lopez gebruikte een geweer dat hij legaal kocht. Hij droeg het altijd bij zich en zou er naar verluidt zelfs mee slapen. Dat was een van de redenen, waarom O’Neal de verloving beëindigde. Verder volgde Lopez al eens een brandweeropleiding, maar daar werd hij weggestuurd, omdat hij anderen lastig viel.