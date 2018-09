Doodgebeten pups gevonden in Nederland, baasje heeft haar 32 honden "niet onder controle" Sebastiaan Quekel

22 september 2018

14u32

Bron: AD.nl 0 Een Helmondse eigenaar van 32 honden is donderdag door de Nederlandse Dierenpolitie bestraft nadat er in haar tuin twee dode hondjes werden aangetroffen. Volgens de politie zijn de pups doodgebeten nadat er mogelijk ruzie ontstond met andere volwassen honden. Dat meldt een woordvoerder aan het Eindhovens Dagblad.

De Dierenpolitie ging ter plekke nadat er meldingen binnenkwamen dat er honden van het ras Boomer aan het vechten waren in een tuin. Toen de agenten aankwamen bleken de hondjes al overleden.

Grondig gesprek

Met de vrouw is vervolgens een grondig gesprek gevoerd of zij de zorg voor de honden, 16 volwassen honden en 16 pups, wel aan kan. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt vanwege de gezondheid van de dieren en het niet onder controle hebben van de dieren.

Het gaat dan met name om dat er schone huisvesting, frisse lucht en veiligheid voor alle honden moet zijn. Ook wordt er hulp ingeschakeld voor de eigenaar om te helpen met de honden.

Frisse lucht

Volgens de politie is het nu aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of de vrouw hiervoor ook een boete krijgt. "Zodra die mogelijke boete betaald zou worden dan is het strafrechtelijke gedeelte afgelopen", legt een woordvoerder uit. "Daarom heeft de Dierenpolitie ook bestuursrecht ingezet om een stok achter de deur te houden bij de eigenaar."

De vrouw moet binnen een bepaald termijn alle punten verbeteren zodat ze de huisvesting, frisse lucht en veiligheid voor de honden weer kan garanderen. Momenteel werden er nog geen honden in beslag genomen. De Dierenpolitie blijft de komende tijd wel een oogje in het zeil houden.