Dood van Vincent Lambert is "staatsmisdaad" voor ouders, parket opent onderzoek Comapatiënt Vincent Lambert overleden na jarenlange juridische strijd die familie compleet verscheurde Karen Van Eyken

11 juli 2019

09u23

Bron: Le Figaro, AFP, Belga 92 De dood van Vincent Lambert is een “staatsmisdaad”, zo hebben de advocaten van de ouders van de Fransman aan de kaak gesteld na het overlijden van de man in een ziekenhuis in Reims. Het parket van Reims heeft een inleidend onderzoek wegens opzettelijke doodslag geopend, nadat de advocaten van de ouders een klacht hadden ingediend.

“Vincent is om 8.24 uur deze voormiddag overleden” in het ziekenhuis in Reims, meldde zijn neef François. Lambert verkeerde als meer dan tien jaar in een vegetatieve toestand na een motorongeval.

Aan het overlijden van Lambert ging lang juridisch getouwtrek vooraf, over het al dan niet stopzetten van zijn kunstmatige voeding. Op 2 juli besliste de arts om de kunstmatige voeding van de patiënt stop te zetten na een uitspraak van het Franse Hof van Cassatie.

Het Franse Hof van Cassatie - het hoogste rechtsorgaan in het land - had immers op 29 juni in een spoedprocedure bepaald dat de 42-jarige Vincent Lambert toch het recht had om te sterven. “Zijn behandeling mag onmiddellijk stopgezet worden”, luidde het toen.

De beslissing dat de man in leven moet worden gehouden, was zodoende nietig verklaard. Het was niet mogelijk om tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Zo kwam er een einde aan een jarenlange juridische strijd. De familie van de vroegere verpleegkundige was immers diep verdeeld: terwijl zijn echtgenote haar man wil laten sterven, willen zijn katholieke ouders dat met alle macht verhinderen. De tragische zaak verscheurde niet alleen Lamberts familie, maar ook de Franse samenleving. Maar ook na zijn dood blijven de gemoederen hoog oplopen.

De eed van Hippocrates

“Vincent is door staatsraison gedood en door een arts die de eed van Hippocrates niet nakwam”, zeiden Jean Paillot en Jérôme Triomphe, de advocaten van Pierre en Viviane Lambert, in een mededeling. Volgens de advocaten van de ouders “ondermijnt deze laaghartige fout de funderingen van ons recht en onze beschaving”. De ouders hadden zich jarenlang verzet tegen de stopzetting van de medische behandelingen van hun zoon.

De echtgenote van Vincent Lambert is volgens haar advocate “afgemat” door “jaren van procederen”, “therapeutische hardnekkigheid” en “strijd” om gehoor te krijgen voor de wil van haar man, die bijna elf jaar in vegetatieve toestand verkeerde.

Advocate Sara Nourdin zei dat Rachel Lambert “terneergeslagen was, omdat het uiteraard droevig is, maar ook afgemat door deze jaren van procederen die maakten dat het erg moeilijk was”. “De melding van het overlijden was erg zwaar en moeilijk op persoonlijk vlak, want het blijft het verlies van een dierbare, maar ze is ook bedroefd door de verbetenheid die blijft voortduren ... Dat is allemaal heel heftig”, zei de advocate.

Motorongeluk

Vincent Lambert liep door een motorongeluk in 2008 een ernstig hersenletsel op en raakte volledig verlamd. Hij belandde in coma. In 2013 bleek dat zijn gezondheid niet meer zou verbeteren, waarop zijn artsen adviseerden de behandeling stop te zetten. Zijn vrouw Rachel ging daarmee akkoord, net zoals zijn zes broers en zussen. Maar zijn ouders wilden daar niets van weten en zij startten een ware procedureslag. In mei kregen ze nog gelijk van het hof van beroep. Maar het Hof van Cassatie had dat arrest eind juni nietig verklaard. Vincent Lambert mocht sterven.