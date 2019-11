Dood hert met 7 kilogram plastic in maag aangetroffen in Thais park ttr

27 november 2019

08u54

Bron: BBC 2 In het Khun Sathan national park, in het noorden van Thailand, is een hert overleden. In de maag van het dier vonden onderzoekers maar liefst zeven kilogram plastic. Tijdens de autopsie werd ook ondergoed uit de buik van het dode dier gehaald. Volgens de directeur van het park moeten bezoekers bewuster leren omgaan met afval.

Rubberen handschoenen, ondergoed, een touw en een kleine handdoek. Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat de onderzoekers uit de maag van het overleden mannetjeshert haalden. Het dier kon de grote hoeveelheid plastic - in totaal zeven kilogram - niet verteren, wat uiteindelijk tot zijn dood leidde. Volgens de directeur van het park was het hert tien jaar oud.

Op sociale media klinkt heel wat kritiek op parkbezoekers die hun afval op de grond gooien. “Als je een natuurpark bezoekt, gooi je rommel dan in de vuilbak of neem het terug mee”, zo staat in een reactie te lezen. Volgens de directeur van het park wordt er momenteel gewerkt aan een plan om bezoekers hierop te wijzen. Ook zal duidelijker aangegeven worden waar ze hun afval kwijt kunnen. “We moeten het afvalprobleem serieus nemen en het gebruik van plastic drastisch verminderen”, besluit hij.

Plastic afval is een groot probleem in Thailand. Eerder dit jaar stierf in Thailand een jonge Indische zeekoe of doejong, genaamd Mariam, aan een infectie die was veroorzaakt door het plastic afval in haar maag. Landen als Thailand, China, Vietnam en Indonesië zijn verantwoordelijk voor zowat de helft van het plastic afval in de wereldzeeën.