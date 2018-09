Dood door selfie: tiener valt van berg in park Californië Naz Taha

07 september 2018

10u19

Bron: AD 0 Een Israëlische tiener is o verleden toen hij een selfie wilde nemen op de rand van een berg in het Californische Yosemite National Park. Dat meldden Israëlische media.

Tomer Frankfurter was nog maar 18 jaar oud toen hij een reis van twee maanden naar de VS besloot te maken. Tegenover Israëlische media verklaarde zijn moeder dat Frankfurter probeerde een selfie te maken vanaf 250 meter hoogte toen hij naar beneden viel.



De Israëlische autoriteiten zeiden dat het lichaam van de tiener zo snel mogelijk wordt teruggebracht.

In juni vielen twee bergbeklimmers ook al te pletter in Yosemite National Park. Ze probeerden een foto te maken van El Capitan, een granieten rotsformatie. Een andere klimmer overleed in mei op de piek van een berg in Yosemite Valley en een Britse klimmer viel vorig jaar van een klif in het zelfde nationale park.

Meer dodelijke selfies

Jaarlijks overlijden veel mensen tijdens het maken van een zelfportret. Volgens de BBC neemt het aantal fatale selfie-ongelukken alleen maar toe. De Amerikaanse website Mashable zegt dat het aantal doden door selfie-ongelukken hoger is dan dat door haaienbeten. Sommigen vallen van een berg, anderen worden verscheurd door een beer of aangereden door een trein, schieten zichzelf per ongeluk dood of worden bedolven onder een gletsjer.