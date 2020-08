Donorconferentie voor Libanon levert in totaal 250 miljoen euro op KVE ES

09 augustus 2020

09u48

De Franse president Emmanuel Macron heeft bekendgemaakt dat de donorconferentie voor Libanon 250 miljoen euro heeft bijeengebracht. Duitsland had eerder het cijfer van 200 miljoen genoemd, maar de Fransen zetten nu dus de puntjes op de i met het nieuwe totaalbedrag van 250 miljoen euro. Ook ons land heeft, naast het sturen van materiaal en personeel, een bedrag van 5 miljoen euro uitgetrokken om de eerste noden te lenigen van het zwaar geteisterde Libanon. Alle donorlanden hebben erop aangedrongen dat de humanitaire hulp het Libanese volk zélf moet ten goede komen.

De ramp in de stad heeft het leven gekost aan meer dan 150 mensen. Ook waren er duizenden gewonden en zijn honderdduizenden personen dakloos geworden. “Dit soort cijfers zijn schokkend”, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas eerder vandaag tegen Bild am Sonntag. “De inwoners van Beiroet hebben onze hulp nodig. En ze hebben hoop nodig.”

“Strenge controle”

Hoewel er nog geen akkoord is bereikt over het bedrag aan humanitaire steun aan Libanon, hebben de deelnemers wel al verklaard dat ze de getroffen inwoners niet in de steek zullen laten en een substantieel bedrag beschikbaar zullen stellen.

De Europese Unie zal onder meer 30 miljoen euro, bovenop de eerdere 33 miljoen, vrijmaken. Dat geld moet wel streng gecontroleerd aan Libanon worden overgemaakt en mag enkel dienen voor het verzorgen van de sterkst getroffen inwoners van het land, klinkt het bij de EU. “In deze kritieke uren biedt de EU onderdak, medische noodhulp, water en sanitaire voorzieningen en voedselhulp. De Europese Unie is vastbesloten het Libanese volk op korte en lange termijn te helpen”, aldus Janez Lenarcic, EU-commissaris voor crisisbestrijding.

Ook de Rotterdamse haven zal samen met de Wereldbank kijken hoe de verwoeste haven van Beiroet kan worden hersteld. Dat meldde de Nederlandse minister Sigrid Kaag na de virtuele donorconferentie. “De haven is cruciaal voor de vele organisaties die hulp in het land willen krijgen”, benadrukt Kaag. Maar ook voedselhulp voor Syrië loopt via Beiroet. Nederland stelde eerder al 1 miljoen euro beschikbaar voor het Libanese Rode Kruis, en 3 miljoen euro voor een aantal Nederlandse hulporganisaties.

Aan de videoconferentie deden allerlei wereldleiders mee, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump, de Italiaanse premier Giuseppe Conté, de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel.

“Buitengewone mobilisatie”

Frankrijk besliste voor de donorconferentie al een lucht- en zeebrug in te richten om hulpverleners en -middelen te sturen naar Libanon. Twee schepen, waaronder een oorlogsschip, zijn vertrokken in Toulon met onder andere voedingsmiddelen. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een “buitengewone mobilisatie”.