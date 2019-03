Donorconferentie Syrië: “Tijd is nog niet rijp voor terugkeer vluchtelingen” IB

12 maart 2019

00u27

Bron: Belga 0 Er moet een moratorium komen op elke vorm van gedwongen, georganiseerde of geassisteerde terugkeer van Syrische vluchtelingen naar hun land van oorsprong. Meer dan 150 organisaties uit het Syrische middenveld, samen het collectief ‘Syrian Voices for the Displaced’, lanceren vandaag die oproep.

In Brussel start vandaag een donorconferentie over het conflict in het land en de gevolgen van dat conflict voor de regio. Op de conferentie zullen ook deze Syrische organisaties hun stem laten horen - tijdens vorige edities lag de klemtoon eerder op de vluchtelingenopvang in de buurlanden.

Ondanks het open conflict dat nog altijd speelt in sommige delen van Syrië, vooral in het noorden, zijn sommige regeringen en VN-agentschappen al de terugkeer aan het plannen van Syrische vluchtelingen. In andere delen van het land is het echte geweld afgenomen, maar daar riskeert de bevolking willekeurige opsluiting of verplichte dienstplicht in een leger dat beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden.

Het collectief van Syrische organisaties waarschuwt dat Syrische vluchtelingen in sommige opvanglanden dwang ondervinden om terug te keren, door groeiende xenofobie en grotere beperkingen voor economische kansen, onderwijs en legaal verblijf. Al deze factoren worden nog erger gemaakt door "donormoeheid", aldus het collectief. De humanitaire oproepen voor hulp aan de regio blijven bijzonder ondergefinancierd, en bemoeilijken de al zware humanitaire situatie.

Risico op opflakkering

"Dé oorzaak van het conflict, een corrupt staatsapparaat en een gebrek aan basisrechten, is nog niet opgelost, wat het risico op een opflakkering van het conflict groot maakt", zegt Hayma Alyousfi, lid van de Shaml-coalitie van Syrische middenveldsorganisaties. Zahid Almasri, van de Syrische ngo-alliantie, voegt eraan toe dat de voorwaarden voor een vrijwillige, veilige en waardige terugkeer niet ingevuld zijn.

In de buurlanden van Syrië, Turkije, Libanon, Jordanië en Irak, leven goed 5,6 miljoen geregistreerde Syrische vluchtelingen, in heel Europa zijn dat er ongeveer 1 miljoen. In Syrië zelf zijn nog eens 6,5 miljoen mensen op de vlucht.