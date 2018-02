Donkere scenario's op internationale veiligheidsconferentie in München ADN

16 februari 2018

19u08

Bron: Belga 0 Aan het begin van de internationale veiligheidsconferentie in München heeft voorzitter Wolfgang Ischinger gewaarschuwd voor het risico op een militaire confrontatie tussen de Verenigde Staten en Rusland. Het gevaar op een conflict is nog nooit zo groot geweest sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, zei de vroegere topdiplomaat vandaag in een interview op de Duitse radio. Het wantrouwen tussen de militaire leiders in Washington en Moskou is "niet te peilen".

Op de veiligheidsconferentie in München buigen meer dan 500 politici en experten zich over de crises in de wereld, onder wie een resem staats- en regeringsleiders. In de Beierse hoofdstad zitten ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en Trumps veiligheidsadviseur Herbert Raymond McMaster aan tafel.

Als een van de redenen voor de "ongelukkige ontwikkeling" noemde Ischinger de nieuwe rol van de Verenigde Staten onder president Donald Trump. "Steeds vaker, zo is mijn indruk, wordt geprobeerd niet alleen met wapens te dreigen, maar het wapengebruik ook daadwerkelijk in te zetten uit eigenbelang", zei hij. "Het komt er op neer dat een wereldmacht, een soort mondiale politieagent, onder de vorm die we al tientallen jaren kennen, niet meer bestaat. De VS hebben zich zichtbaar uit hun vroegere rol teruggetrokken, vooral in het Midden-Oosten", aldus Ischinger.

De Duitse buitenlandminister Sigmar Gabriel riep de Europeanen op tot een meer zelfbewuste omgang met militaire macht. "In een wereld vol vleeseters hebben vegetariërs het moeilijk", schreef hij in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Militaire interventies mogen daarom voor Europa geen absoluut taboe zijn. "Europa moet een flexitariër worden, die vleesconsumptie af en toe toelaat en militaire macht niet mag schuwen, maar wel voorrang geeft aan de burger", zei de SPD-politicus. Het mag niet genegeerd worden dat regeringen in vele wereldregio's zich steeds meer laten leiden door militaire conflictlogica.

In de marge van de conferentie zullen vandaag ook voor het eerst in een jaar de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne samenkomen om over het conflict tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen in Oost-Oekraïne te praten. Er zal vooral overlegd worden of er een VN-vredesmissie in het crisisgebied moet worden ingezet.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) kaartte aan het begin van de conferentie de almaar toenemende gevechten in het conflictgebied aan. "We bevinden ons in een opwaartse spiraal van geweld", zei de vicevoorzitter van de OVSE-waarnemerscommissie in Oost-Oekraïne, Alexander Hug. De afgelopen week zijn de schendingen van de wapenstilstand door pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen met 30 procent gestegen in vergelijking met de week daarvoor, klinkt het.