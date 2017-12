Döner kebab mogelijk met uitsterven bedreigd AS kv

Bron: Bild, AD.nl 0 AP Paniek in Duitsland. Het Europees Parlement overweegt de toevoeging van de stof fosfaat in bevroren kebabvlees te verbieden. Als het voorstel wordt aangenomen, betekent dat het einde van de döner kebab zoals we die kennen.

Dankzij fosfaat behoudt het vlees vocht en smaak nadat het wordt ingevroren. Daarnaast is het zonder fosfaat onmogelijk om het ingevroren vlees te produceren en te verzenden. Zonder het gebruik van fosfaat zou het vlees voor een döner kebab bovendien niet aan de spies blijven hangen.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) stelde in 2012 dat overmatige consumptie van fosfaat schadelijk is en kan leiden tot hart- en vaatziekten. Daarom protesteerden de groenen en sociaaldemocraten in het Duitse parlement tegen een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van fosfaat bij bevroren kebabvlees toe te staan.

Duitse media vrezen nu dat een grote meerderheid van de kebabshops zullen verdwijnen, omdat slechts een kleine minderheid van hen werkt met vers vlees.

De Duitse politica Renate Sommer van de christendemocratenpartij CDU verwijt de groenen en sociaaldemocraten in het Europees Parlement "paniekzaaierij". "Een EU-burger krijgt door kebab te eten evenveel fosfaat binnen op een jaar, als bij het drinken van 1,5 liter cola," merkte ze op. Sommer stelde dat een broodje döner slechts 134 milligram fosfaat bevat, terwijl de EFSA een maximum van 4200 mg fosfaatinname per dag aanhoudt.

De eerste broodjes döner werden in de jaren 70 verkocht in Duitsland. Volgens de Duitse krant Bild is de Duitse dönerindustrie goed voor 110.000 jobs. Tachtig procent van de 500 ton döner die dagelijks wordt geproduceerd in de EU, is afkomstig uit Duitsland.