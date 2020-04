Donderdag opnieuw overleg van G7 over aanpak coronacrisis JG

15 april 2020

17u18

Bron: Belga 0 De staatshoofden en regeringsleiders van de G7, de zeven grootste industrielanden, houden donderdag een nieuwe videoconferentie omtrent een internationale coördinatie voor de aanpak van de coronacrisis, zo maakte het Witte Huis woensdag bekend.

"De G7 zal samenwerken om problemen in meerdere domeinen van de samenleving aan te pakken, zoals gezondheidszorg, financiën, humanitaire hulp, wetenschap en technologie", verklaarde Judd Deer, woordvoerder van de Amerikaanse afvaardiging.

De buitengewone top komt er donderdagochtend op initiatief van de Amerikaanse president Donald Trump om “tot een gecoördineerde aanpak van de coronapandemie te komen”. Een eerste videoconferentie werd reeds vorige maand gehouden.

De Verenigde Staten hebben dit jaar het voorzitterschap van de G7. In juni zou president Trump in Camp David de jaarlijkse top houden, maar die samenkomst werd reeds geannuleerd en vervangen door een videoconferentie vanwege de coronapandemie. De VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan zijn allemaal zwaar getroffen door het virus.

Trump had dinsdag al telefonisch contact met de Franse president Emmanuel Macron. De twee wereldleiders bespraken toen maatregelen om de pandemie te overwinnen en de wereldeconomie weer op te starten, bevestigt het Witte Huis.