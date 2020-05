Donau 134 kilometer korter dan 150 jaar geleden Rivier volledig vervormt door menselijk toedoen JOBR

12 mei 2020

17u43

Bron: DPA 4 De Donau, de op één na langste rivier op ons continent, is niet langer de meanderende, natuurlijke waterloop van weleer. Vandaag is het eerder een efficiënt getrimde waterweg. Sinds de 19de eeuw heeft de mens de Donau omgebouwd en toegespitst op scheepvaart en energiewinning. De gevolgen daarvan zijn voorgesteld in een studie van het Beierse milieuagentschap.

Officieel is de Donau, na de Volga in Rusland, de langste rivier in Europa. De waterloop is maar liefst 2.857 kilometer lang. In de 19de eeuw was dat nog 3.000 kilometer, zo maakte een woordvoerster van het agentschap bekend. “Nog maar een tiende van de rivier verkeert in zijn natuurlijke toestand”, klonk het. Door menselijk toedoen is de rivier 134 kilometer gekrompen en 40 procent smaller geworden. Dat is een gevolg van het rechttrekken van de rivier, maatregelen tegen overstromingen en de bouw van stuwdammen.

Zwevend stof

De studie moet zorgen voor onderzoek van de negatieve gevolgen van de menselijke werkzaamheden en het voorstellen van tegenmaatregelen. Gedurende drie jaar hebben veertien instellingen uit negen Duitse deelstaten waar de Donau door loopt, afzettingsgesteente uit de rivier geanalyseerd. De reden van die analyses is dat het door het water zwevend stof niet meer in de Donaudelta aankomt. Ooit kwam er 40 tot 60 miljoen ton stof per jaar aan in de monding van de Zwarte Zee. Nu is dat nog maar 15 tot 20 miljoen ton.

Stofafzettingen heeft een derde van het riviergedeelte aangetast, vooral aan de grote waterkrachtcentrales Beiers milieuagentschap

In plaats daarvan zet de zwevende stof zich af langs de loop van de rivier en verandert daardoor de waterloop. “Uit de eerste sedimentbalans van de Donau blijkt dat stofafzettingen een derde van het riviergedeelte aantasten, vooral aan de grote waterkrachtcentrales”, klinkt het nog. Om de sedimenthuishouding te verbeteren, zullen wetenschappers verschillende maatregelen voorstellen.