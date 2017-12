Donalds dieet of ook: McDonald's zou beter een filiaal openen aan boord van de Air Force One FT

11u40

Bron: The New York Times & The Washington Post 0 Celebrating 1237! #Trump2016 Een foto die is geplaatst door null (@realdonaldtrump) op 26 mei 2016 om 23:29 CEST Barack Obama deed aan structuur en at elke avond precies zeven lichtgezouten amandelnootjes. George W. Bush was een sportfreak, geobsedeerd door mountainbiken. En Donald Trump? Tja, die wordt 'The Fast Food President' genoemd. "Big Macs zijn geweldig", zei hij ooit tegen CNN. Neen, Trump neemt het niet nauw met de gezondheidsvoorschriften - integendeel. Nieuwe details van zijn 'dieet' zijn nu gelekt.

Je zou er bijna buikpijn van krijgen, zo vroeg op de middag. Twee Big Macs, twee Filet-O-Fish en een milkshake van chocolade. En dat allemaal in één maaltijd. Goed voor 2.672 calorieën, 117 gram vet, 3.556 milligram natrium, 326 milligram cholesterol. Voor een evenwichtige voeding wordt aanbevolen om niet meer dan 200 tot 300 milligram cholesterol per dag te gebruiken. Ai, ai, Donald Trump.

De eetlust van de huidige president van de Verenigde Staten kent geen grenzen. Dat zegt tenminste Corey Lewandowski, Trumps voormalige campagneleider op weg naar de verkiezingen. De man werd nog tijdens de race ontslagen en werkte nooit met Trump samen tijdens het presidentschap, maar heeft toch een en ander te vertellen over de levensstijl van The Donald. Hij schreef er zelfs een boek over, 'Let Trump Be Trump'. Daarin beschrijft hij onder meer een aantal erg 'surrealistische scènes': van vrouwen die de broek van de president moeten stomen terwijl hij hem nog draagt tot het boertige geschreeuw richting medewerkers. En dus ook wat de president allemaal naar binnen werkt.

Eenvoudig: junkfood staat op één. Zo schrijft Lewandowski dat het presidentiële vliegtuig, de Air Force One, steevast gevuld is met McDonald's, Kentucky Fried Chicken, pizza en Coca-Cola Light. En er ligt altijd een voorraadje chips, pretzels en pakjes Oreo's klaar. Trump, die er niet van houdt een koekje te nemen uit een geopend pakje, liet al zijn snacks zelfs verzegelen. Enkel 'vers' en ongeopend is goed genoeg.

Wat is er trouwens Amerikaanser en volkser dan fastfood eten? Al doet Trump dat wel met mes en vork, terwijl hij de Wall Street Journal leest

Energie opdoen om de loodzware dossiers te doorploeteren. Zoiets moet het zijn. Of om te bekomen. Want nog volgens Lewandowski was "de timing om te eten en het verorberen van maaltijden voor Trump net zo belangrijk als de presidentiële race zelf". En zou Trump behoorlijk grumpy geworden zijn wanneer hij na zijn rally's door de Amerikaanse staten niet snel genoeg iets te bikken had. Zo beweert Lewandowski dat Trump ooit staflid Sam Nunberg heeft ontslagen toen zijn bestelling bij McDonald's te lang op zich liet wachten. De auteur beschrijft ook hoe moeilijk het was om de fastfood tijdig naar het presidentiële vliegtuig te krijgen.

Great afternoon in #Ohio & a great evening in #Pennsylvania - departing now. See you tomorrow #Virginia! #MakeAmericaGreatAgain #TrumpTrain #TrumpPence16 Een foto die is geplaatst door null (@realdonaldtrump) op 02 aug 2016 om 04:58 CEST

Dat de president niet echt van quinoa of superfoods houdt, wel van burgers en frieten, is trouwens geen goed bewaard geheim. Wie heel ver terugscrolt op sociale media ziet hoe de man graag pronkt met de porties vet die voor z'n neus staan. In mei 2016 bijvoorbeeld vierde Trump het winnen van de Republikeinse nominatie met een Big Mac en friet. In augustus vorig jaar deelde hij een foto van zichzelf terwijl hij aan boord van zijn privéjet van een emmer KFC geniet. Website Politico meldde dat een assistent tijdens het ontbijt regelmatig naar een McDonald's in New York liep voor Egg McMuffins - en dat hij tijdens de presidentiële campagne wel vaker twee Quarter Pounders met friet at voor lunch.

Aan een journalist van CNN vertelde Trump ooit dat hij Big Macs "geweldige dingen" vindt. En dat hij fastfoodrestaurants boven alle andere verkiest, "omwille van de netheid". "Ik ben een heel proper persoon. Ik hou van netheid, en ik denk dat je er beter heen kunt gaan dan ergens waar je geen idee hebt waar het eten vandaan komt. Het is een zekere standaard", zei hij daarover. "En ik vind het eten goed," voegde hij er nog aan toe. Is er trouwens iets Amerikaanser en volkser dan fastfood? Al doet Trump dat wel met mes en vork, terwijl hij de Wall Street Journal leest... Uniek.

REUTERS Donald Trump in augustus 2015, toen nog lang geen president, maar wel al smullend van al het lekkers.