Donald Tusk verkozen tot voorzitter van Europese Volkspartij ADN

20 november 2019

21u05

Bron: Belga 0 Op een partijcongres in Zagreb is Donald Tusk vanavond verkozen tot nieuwe voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP). De 62-jarige Pool treedt in dienst op 1 december, nadat hij het voorzitterschap van de Europese Raad heeft overgedragen aan de Belgische oud-premier Charles Michel.

Dat Tusk de EVP zou gaan leiden, stond in de sterren geschreven. Hij was de enige kandidaat om de Fransman Joseph Daul op te volgen aan het hoofd van de koepelpartij van Europese christendemocraten en conservatieven. Uiteindelijk sleepte hij in de Kroatische hoofdstad 491 (93 procent) van de stemmen in de wacht. Zevenendertig leden stemden tegen.

Populisme

Tusk trok in een toespraak eerder op de dag op het EVP-congres fel van leer tegen “politieke populisten, manipulatoren en autocraten”. Hij noemde de Hongaarse eerste minister Viktor Orban niet bij naam, maar het is duidelijk dat zijn boodschap gericht was aan de luis in de pels van de EVP. De EVP besliste in maart van dit jaar om Orban en zijn partij Fidesz te schorsen uit de partij.



In een toespraak blikte Tusk al vooruit naar zijn nieuwe functie. “Na vijf jaar ben ik het beu om de leidende Europese bureaucraat te zijn. Ik ben klaar voor een gevecht. En ik hoop jullie ook”, sprak hij zijn partijgenoten toe.

Zekerheid

Volgens Tusk willen mensen in onzekere tijden als vandaag - “waarschijnlijk komen er geen andere tijden meer” - zekerheid hebben. “Zekerheid dat de machtshebbers hen niet in de steek zullen laten. (...) We willen allemaal deel uitmaken van een grotere gemeenschap. Daarom zullen zij die de juiste toon aanslaan - de toon van waardigheid - stemmen winnen.”

Maar, waarschuwt hij, “in geen geval kunnen we het aan de politieke populisten, manipulatoren en autocraten overlaten om een gevoel van veiligheid en orde aan te bieden”. “We zullen waarden als burgerlijke vrijheden, rechtsstatelijke principes en betamelijkheid in een openbare functie niet offeren op het altaar van veiligheid en orde. Wie dit niet wil aanvaarden, plaatst zichzelf buiten onze familie.”

Tusk was van 2007 tot 2014 premier van Polen. De voorbije vijf jaar fungeerde hij als voorzitter van de Europese Raad, de instelling van de Europese Unie waarin de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten zetelen. Op 1 december wordt hij in die functie opgevolgd door Charles Michel.