Donald Tusk: "Britten hebben nog tijd om brexit te laten varen" LB

11u09

Bron: Guardian 1 EPA Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk houdt de deur open voor de Britten. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, heeft tijdens een plenaire zitting van het Europese Parlement vanochtend verklaard dat het voor het Verenigd Koninkrijk nog niet te laat is om de brexit een halt toe te roepen. Even later herhaalde commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dat de Britten nog van gedacht kunnen veranderen.

"Onze deur staat nog altijd open en ik hoop dat de uitspraken van mijn collega Donald Tusk in Londen niet genegeerd worden", zei Juncker. "Onze partners staan met open armen te wachten wanneer mensen van idee veranderen".

"Meer duidelijkheid nodig"

"We hebben meer duidelijkheid nodig over hoe het Verenigd Koninkrijk onze toekomstige relaties ziet. Het zwaarste werk moet nog komen en er is weinig tijd. We moeten eenheid onder de 27 lidstaten bewaren in elk scenario, en ik twijfel er niet aan dat dit zal lukken", zei Tusk. Daarmee kaatste hij de bal terug naar de Britse minister van Financiën Philip Hammond, die vorige week opperde dat de EU ook moet zeggen wat de unie van de brexit verwacht.

Tusk maakte heel duidelijk dat de brexit niet onafwendbaar is. "Indien het Verenigd Koninkrijk vasthoudt aan de beslissing uit de unie te stappen, zal de brexit in maart volgend jaar een realiteit worden, met alle negatieve gevolgen vandien. Tenzij onze Britse vrienden zich bedenken. Was het niet David Davis zelf (de Britse brexitonderhandelaar, red.) die zei dat indien een democratie niet van mening kan veranderen ze ophoudt een democratie te zijn? Wij, hier op het continent, zijn nog altijd dezelfde mening toegedaan. Onze harten staan nog open voor jullie". Daarop volgde een zwak applaus.

Juncker en Tusk lichtten de resultaten van de top van de EU-leiders in december toe in het parlement. Daar werd vastgesteld dat er voldoende is vastgelegd over de scheidingsvoorwaarden en werd ingestemd met een overgangsperiode na de dag dat de Britten feitelijk de EU verlaten, op 29 maart volgend jaar.