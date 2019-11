Donald Tusk geen kandidaat bij Poolse presidentsverkiezingen jv

06 november 2019

06u42

Bron: dpa 0 Donald Tusk, uittredend Europees Raadsvoorzitter en voormalig Pools premier, heeft besloten om zich geen kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in Polen in 2020. Dat heeft Tusk aan de Poolse media gezegd.

"Na rijp beraad heb ik besloten om geen kandidaat te zijn", verklaarde de politicus in Brussel aan reporters van TVN24 en Polsat News.

De oppositie kan de verkiezingen winnen, maar om dat te bereiken is een kandidatuur nodig die "niet de last draagt van moeilijke, onpopulaire beslissingen", zei Tusk. Hij maakt zijn beslissing vroeger dan verwacht bekend "om het selectieproces voor een oppositiekandidaat niet nog moeilijker te maken", luidde het.

Donald Tusk, die tot de grootste Poolse oppositiepartij Burgerplatform (PO) behoort, was van 2007 tot 2014 premier van Polen. Daarmee was hij meteen de eerste politicus sinds 1989 die die positie gedurende meer dan één mandaat bekleedde. Zijn populariteit kreeg echter een flinke knauw, onder andere als gevolg van enkele politieke schandalen en de beslissing om de pensioenleeftijd te verhogen naar 67, een maatregel die later door de huidige regering werd teruggedraaid.

De presidentsverkiezingen in Polen zijn gepland voor de lente van 2020.