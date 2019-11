Donald Tusk enige kandidaat-voorzitter Europese Volkspartij tvc

18 november 2019

10u23

Bron: Belga 0 Afscheidnemend Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk (62) heeft zich als enige kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Europese Volkspartij. De christendemocratische en conservatieve EVP zal woensdag en donderdag in de Kroatische hoofdstad Zagreb verzamelen voor een statutair congres en het lijdt geen twijfel dat Tusk er op het schild zal gehesen worden als opvolger van Joseph Daul.

De EVP is al jaren de invloedrijkste politieke familie op Europees niveau. Ook al is haar macht tanende, ze heeft nog steeds de grootste fractie in het Europees Parlement. Negen van de 28 Europese leiders zijn van EVP-signatuur en met Ursula von der Leyen mag ze ook de komende vijf jaar de voorzitter van de Europese Commissie leveren. Het voorzitterschap van de Europese Raad moet de EVP wel afstaan aan de liberale familie, meer bepaald aan de Belgische ex-premier Charles Michel, die op 1 december zijn intrek neemt in het Europagebouw.

Afscheidnemend 'president' Donald Tusk heeft nu zijn zinnen gezet op de leiding van de EVP. Vermits hij de enige kandidaat is, is het zo goed als zeker dat hij woensdagmiddag als de nieuwe voorzitter verkozen zal worden. De oud-premier van Polen (2007-2014) zal zo de Fransman Joseph Daul opvolgen, die in 2013 zelf de voorzittershamer overnam van Wilfried Martens.

Donderdag verkiest de EVP ook haar secretaris-generaal en haar tien vicevoorzitters. Voor die laatste functie zijn er twaalf kandidaten, van wie voormalig voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani en huidig Eurocommissarissen Mariya Gabriel en Johannes Hahn de bekendsten zijn.

