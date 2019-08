Donald Trump zou interesse hebben om Groenland te kopen: “Bewijs dat hij gek geworden is" KVDS TT

16 augustus 2019

07u02

Bron: The Wall Street Journal, The Guardian, Forbes, HuffPost, Belga 56 De Amerikaanse president Donald Trump heeft “interesse getoond” om Groenland te kopen. Dat schrijft de gerenommeerde krant The Wall Street Journal . Groenland – een autonoom gebied – is nu eigendom van Denemarken, dat de buitenlandse politiek en veiligheid controleert. Denemarken liet intussen weten dat hij zijn ambities mag opbergen: “Groenland is niet te koop”, klink het in een mededeling van de regering. Ook Groenland reageert verbaasd.

Het is niet duidelijk hoe ernstig Trump precies is over het idee, maar hij zou zijn administratie wel gevraagd hebben om de mogelijkheid te onderzoeken. Hij zou ook de mening van zijn adviseurs in het Witte Huis gevraagd hebben. The Wall Street Journal merkt wel op dat hij dat deed “met verschillende graden van ernst”.



Ane Lone Bagger, de Groenlandse minister van Buitenlandse Zaken, reageerde: “We willen best zaken doen met de Verenigde Staten, maar wij zijn niet te koop.’’ Ook de Deense oppositieleider Lars Lokke Rasmussen was verbijsterd. ‘Dat moet een 1 aprilgrap zijn, helemaal in het verkeerde seizoen’, twitterde hij. “Als hij hier serieus over nadenkt, dan is dit het definitieve bewijs dat hij gek is geworden”, zei woordvoerder Soren Espersen van de populistische Deense Volkspartij tegen de zender DR.

Maagdeneilanden

Hoewel het een eigenaardig idee lijkt, is het niet helemáál gek. Verscheidene presidenten gingen Trump voor in hun poging nieuw territorium aan de Verenigde Staten toe te voegen. Harry Truman probeerde in 1946 al eens om Groenland – dat geografisch deel uitmaakt van het continent Amerika – te kopen van Denemarken. Hij had er 100 miljoen dollar voor over, maar ving bot.



President Woodrow Wilson had meer succes. Hij slaagde er in 1917 in om een eilandengroep in de Caraïben te kopen van Denemarken en doopte die om tot de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Trump zou het idee vorig jaar voor het eerst geopperd hebben tijdens een diner. Hij vertelde toen dat hij gehoord had dat Denemarken het eiland een “financiële last” zou vinden. Denemarken geeft elk jaar immers 532 miljoen euro aan subsidies aan Groenland. Daarop zou hij aan zijn gasten gevraagd hebben “wat ze ervan dachten” mochten de VS het eiland kopen.

Boost

Mocht Trump erin geslaagd zijn, dan was dat een enorme boost geweest voor zijn nalatenschap als president. De Denen lieten vanochtend echter weten dat er geen sprake van is en dat Groenland “niet te koop” is. “We hebben een goede samenwerking met de VS en we beschouwen het als een uitdrukking van een grotere interesse in het investeren in ons land en de mogelijkheden die we bieden”, zei de regering in een verklaring. “Maar natuurlijk staat Groenland niet te koop.” De regering wil verder niet reageren, met het oog op de “onofficiële aard van het nieuws”.

Volgende maand brengt Trump een bezoek aan het land, maar Groenland zou niet op de agenda staan. De trip zou draaien om “een reeks bilaterale ontmoetingen en ontmoetingen met bedrijfsleiders”.

Groenland is het grootste eiland ter wereld - Australië en Antarctica niet meegerekend, zij worden gezien als continenten. Het is 2,1 miljoen vierkante kilometer groot en er wonen iets meer dan 56.000 mensen, een aantal dat al jaren ongeveer gelijk blijft. Het eiland zou rijk zijn aan mineralen zoals lood, zink, diamanten en goud en aan energiebronnen zoals uranium en olie. De VS hebben er momenteel een grote luchtmachtbasis: Thule Air Base. Er werken zo’n 600 Amerikanen.

Recordtemperaturen

Groenland haalde deze zomer verscheidene keren het nieuws, omdat er recordtemperaturen genoteerd werden. Het eiland bestaat voor meer dan 80 procent uit ijs, maar dat smolt opeens met een nooit gezien tempo, drie keer het normale niveau.