Donald Trump vertrouwt op eigen 'instinct' in overleg met Kim Jong-un Hans Van Zon MV

10 maart 2018

13u57

Bron: AD.nl 0 De Amerikaanse besluiten richting Noord-Korea leggen een trend bloot in het Witte Huis: Donald Trump neemt steeds meer op eigen houtje belangrijke beslissen. Met een staf die steeds kleiner wordt, neemt de president zijn toevlucht tot solo-optreden.

Instincten

Volgens bronnen rond het Witte Huis wil Trump ook minder op zijn staf leunen omdat hij te vaak slecht advies zou krijgen. "Hij vertrouwt het liefst op zijn ‘instincten’", zeggen twee bronnen tegenover het persbureau AP, op voorwaarde van anonimiteit. "Trumps gedrag sluit aan bij zijn opmerkingen die hij maakte tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen: "Ik ben mijn beste adviseur. Ik spreek met mezelf, ‘number one’, omdat ik een goed stel hersens heb."

'Egeltjesdans'

De ‘egeltjesdans’ met Kim Jong-Un is daar het laatste bewijs van. Donald Trump besloot in te stemmen met een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider zonder overleg te plegen met zijn entourage. Naaste adviseurs over het buitenlandse beleid, onder wie zijn minister Rex Tillerson, wisten van niks. Dat Trump bereid is om met Kim Jong-un wil spreken, bereikte de wereld donderdag op een opvallende manier. Het werd wereldkundig gemaakt door een Zuid-Koreaanse diplomaat, in het donker op de oprijlaan van het Witte Huis. Niet door de Amerikaanse regering zelf.

Hij weet heel goed dat hij de timing, de inhoud en de toon bepaalt Kellyanne Conway

Woordvoerder Sarah Huckabee probeert nog de indruk te wekken dat Kim’s uitnodiging, die Trump bereikte via Zuid-Korea, niet met de knip van één vinger is geaccepteerd. "Dit besluit maakt onderdeel uit van een proces dat al ruim een jaar aan de gang is", aldus Huckabee. Adviseur Kellyanne Conway voegde eraan toe dat "Trump van verschillende kanten informatie krijgt maar dat hij heel goed weet dat hij de timing, de inhoud en de toon bepaalt".

'Goede deal'

Donald Trump laat in tweets weten dat hij overtuigd is van een ‘goede deal’ met Kim Jong-un over diens kernwapensarsenaal. "Als dit is afgerond zal dat goed zijn voor heel de wereld", aldus de Amerikaanse president.

Trump gaat er hierbij wel van uit dat Noord-Korea bereid is te voldoen aan zijn belangrijkste eis, de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Het lijkt er niet op dat Kim Jong-un daar snel aan wil toegeven omdat dit programma volgens hem van levensbelang is voor het voortbestaan van zijn land en regime.

De president heeft inmiddels uitvoerig telefonisch contact gehad over Noord-Korea met zijn Chinese collega Xi Jinping, aldus het Witte Huis. Xi ‘verwelkomde het vooruitzicht van een directe dialoog’ tussen de VS en Noord-Korea. Trump en Xi zijn het er over eens dat zijn druk blijven uitvoeren op Noord-Korea om zich te houden aan gemaakte afspraken. Ook de afgekondigde sancties blijven van kracht tot er 'flinke stappen' zijn gemaakt naar kernontwapening op het Koreaanse schiereiland.

Geschikte plek

In de tussentijd wordt al naarstig gezocht naar een goede plek voor een ontmoeting van Trump en Kim die net zo belangrijk kan worden als die tussen Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov (IJsland), Franklin Roosevelt, Winston Churchill en Josef Stalin (Yalta) en Dwight Eisenhower en Nikita Chroetstsjov in Parijs. Panmunjeom, aan de gedemilitarizeerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea, en Genève worden genoemd. Zweden heeft zich al opgeworpen als gastheer. Ook Peking, de Chinese hoofdstad, zou een kans maken, of een schip in internationale wateren.