Donald Trump tweet medeleven voor verkeerde schietpartij Koen Van De Sype

13u20

Bron: Twitter 2 EPA, Twitter “Heb je nu net een copy - paste gedaan en ben je vergeten om de plaatsnaam te veranderen?” Twitter gelooft zijn ogen niet nadat de Amerikaanse president Donald Trump gisteravond zijn medeleven uitte voor de slachtoffers van een schietpartij in een basisschool in Californië. De tweet was bijna woord voor woord dezelfde als degene die hij tien dagen geleden de wereld instuurde na de schietpartij in een kerk in Texas. Inclusief de plaatsnaam.

“Moge God de mensen van Sutherland Springs, Texas bijstaan. De FBI en de politie zijn ter plaatse. Ik hou de situatie in de gaten vanuit Japan”, klonk de tweet op 5 november. Trump was op een trip door Azië toen een dolle schutter 26 doden maakte tijdens een kerkdienst in de First Baptist Church.

Verbazing

Groot was ieders verbazing toen gisteravond bijna woordelijk dezelfde tweet verscheen na een nieuwe schietpartij op de Rancho Tehama Elementary School in het noorden van Californië. Die eiste zeker 4 levens en verscheidene mensen raakten gewond: “Moge God de mensen van Sutherland Springs, Texas bijstaan. De FBI en de politie zijn gearriveerd”, stuurde Trump gisteren de wereld in.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

May God be with the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI and Law Enforcement has arrived. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Het duurde niet lang of de eerste verontwaardigde reacties stroomden binnen. “Ongelofelijk”, klonk het onder meer, en: “gênant”. “Dit kan niet. Ik dacht dat het een grap was. Maar Donald Trump heeft echt getweet over de verkeerde schietpartij. Jezus.” Sommigen gingen zelfs verder en zagen al grappend een complot: “De president is zo haatdragend dat hij twee keer gebeden naar Texas stuurt, waar hij won, en Californië vergeet, waar hij zwaar verloor.”

Did u just copy & paste this & forget to change the city? Name cannot be blank(@ cadillaccannon) link

When the president is so vengeful he sends out double prayers to Texas where he won, and ignores California where he lost bigly. Shauna(@ FCDallasMom2) link

Unbelievable 👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿🙌🙌🙌 folashade okeyinka(@ folaokeyinka) link

Outrageous. That was last week. What about today’s mass shooting? Dimentia? Deryl(@ dcpct3) link

WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF WTF.

I'm beginning to think maybe 280 isn't enough Rachel Arden(@ brindlearts) link

He’s drunk. Ignore him. is it over yet? 🎈(@ swedishkiss) link

delete this tweet sir sean m(@ seanm850) link