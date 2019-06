Donald Trump schrikt van 'gemene' Meghan AW

01 juni 2019

21u25

Bron: ANP 4 Donald Trump is daags voor zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk geconfronteerd met enkele uitspraken die Meghan Markle in 2016 over hem deed. De Amerikaanse president, die maandag begint aan zijn driedaagse staatsbezoek, zei nooit geweten te hebben dat Meghan "gemeen" is.

"Dat wist ik niet. Wat kan ik zeggen? Ik wist niet dat ze gemeen was", reageerde Trump volgens de Britse tabloid The Sun, die de president opzocht in zijn Oval Office. Meghan noemde Trump in 2016 vrouwonvriendelijk en polariserend. Ook zei de Amerikaanse dat ze de Verenigde Staten de rug toe zou keren als Trump president zou worden. "Heel veel mensen verhuizen naar hier", reageerde Trump daarop in de krant.



Hoewel Meghan in het verleden liet weten geen fan van hem te zijn, is Trump blij met een Amerikaanse binnen de Britse koninklijke familie. "Dat is mooi en ik weet zeker dat ze het heel goed gaat doen.”



Toeval of niet: een ontmoeting met Meghan zit er tijdens het staatsbezoek niet in, zij heeft nog zwangerschapsverlof na de geboorte van haar zoontje Archie op 6 mei. De president had eveneens geen idee dat hij de hertogin niet zou ontmoeten. "Dat wist ik niet. Ik hoop dat alles goed met haar gaat."

Niet eerlijk

Trump staat wel een ontmoeting met prins Charles te wachten en dat belooft een pittige discussie over klimaatverandering op te leveren. "Wij gaan praten. Ik kan zeggen dat wij een van de schoonste klimaten ter wereld hebben. Met onze lucht en ons water gaat het heel goed", aldus de president. "Wij hopen dat andere landen het ook zo goed kunnen doen. Weet je, het is een grote atmosfeer en als één land slecht is en de anderen goed zijn, worden de goede landen gestraft. En dat is niet eerlijk."

De Amerikaanse president reist niet alleen af naar het Verenigd Koninkrijk. Hij neemt een groot deel van zijn familie mee en hoopt dat zijn kinderen als "volgende generatie" rond de tafel gaan zitten met de prinsen William en Harry. "Ik denk dat mijn kinderen hen zullen ontmoeten. Dat zou fijn zijn."

Trump wordt maandag officieel welkom geheten door koningin Elizabeth, prins Charles en Camilla, waarna op Buckingham Palace een lunch plaatsvindt waarbij prins Harry aanschuift. De president kijkt uit naar zijn tweede ontmoeting met Elizabeth, vorig jaar bracht Trump al een werkbezoek aan Londen en Windsor. "We hebben de eerste keer een heel goed gesprek gehad. We hadden veel interessante dingen om te vertellen. Het was echt een geweldig bezoek. Mijn moeder was ook dol op de koningin.”